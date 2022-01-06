Após renovar com a Ferroviária, técnico Elano traça como meta o acesso à Série C nacional

Após 8 meses à frente da Ferroviária, com a sexta colocação no Campeonato Paulista, melhor desempenho do clube desde 1993, e 19 jogos de invencibilidade na Série D, o técnico Elano Blumer renovou seu contrato por mais um ano. Agora, o vínculo vai até maio de 2023. A meta do ex-jogador do Santos é buscar a vaga inédita para a Série C.- O acesso à Série C segue sendo o grande objetivo. Batemos na trave, literalmente. Por um pênalti não subimos, mesmo tendo feito a melhor campanha da história da competição, com 19 jogos invictos. Permanecer mais um ano à frente dessa equipe é seguir nessa luta, aumentar nosso vínculo e trabalhar muito por esse acesso. Não sou de desistir e a Ferroviária nos dá condições de sonhar - afirmou o treinador.

No comando da Locomotiva, Elano sofreu apenas duas derrotas em 25 jogos na equipe, com 15 vitórias, oito empates e apenas duas derrotas, um aproveitamento de 71%. Na Série D, o time ficou 1076 minutos - mais de 11 jogos - sem levar gol. Porém, no jogo do acesso, mesmo mantendo um longo período invicto, o time foi eliminado na disputa por pênaltis.

- São coisas que nos trazem ensinamentos, não dá pra ficar olhando pra trás. A escolha de vir para a Ferroviária foi por toda estrutura e condição de trabalho, um clube que pudesse me dar condição de desenvolver o que tenho em mente. E esse primeiro ano foi muito positivo. Pudemos utilizar muitos jogadores da base, criamos uma identidade com o clube, comissão técnica, jogadores e com a cidade de um modo geral. Os sonhos continuam, e vamos buscá-los com muita luta - completou o treinador.Trajetória

Elano encerrou a carreira como atleta em 2016, no Santos, equipe pela qual fez história e iniciou a transição para treinador. Em 2017, foi auxiliar fixo do Peixe e assumiu o time interinamente nas últimas sete rodadas do Brasileiro, tendo fechado a competição na terceira posição e com a vaga direta para a Copa Libertadores do ano seguinte.

Após dois anos de preparação, assumiu seu primeiro trabalho efetivo como técnico em janeiro de 2020, na Inter de Limeira. A boa campanha no Paulista manteve o time na Série A1. No segundo semestre, dirigiu o Figueirense na Série B do Brasileiro.

Técnico da Ferroviária desde abril de 2021, Elano agora prepara o time para três competições na atual temporada: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D.