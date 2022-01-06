Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após renovar com a Ferroviária, técnico Elano traça como meta o acesso à Série C nacional
futebol

Após renovar com a Ferroviária, técnico Elano traça como meta o acesso à Série C nacional

Em 2021, treinador ficou muito perto de levar o clube à terceira divisão; com contrato até 2023, ele falou sobre o principal objetivo para a temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2022 às 17:31

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 17:31

Após 8 meses à frente da Ferroviária, com a sexta colocação no Campeonato Paulista, melhor desempenho do clube desde 1993, e 19 jogos de invencibilidade na Série D, o técnico Elano Blumer renovou seu contrato por mais um ano. Agora, o vínculo vai até maio de 2023. A meta do ex-jogador do Santos é buscar a vaga inédita para a Série C.- O acesso à Série C segue sendo o grande objetivo. Batemos na trave, literalmente. Por um pênalti não subimos, mesmo tendo feito a melhor campanha da história da competição, com 19 jogos invictos. Permanecer mais um ano à frente dessa equipe é seguir nessa luta, aumentar nosso vínculo e trabalhar muito por esse acesso. Não sou de desistir e a Ferroviária nos dá condições de sonhar - afirmou o treinador.
No comando da Locomotiva, Elano sofreu apenas duas derrotas em 25 jogos na equipe, com 15 vitórias, oito empates e apenas duas derrotas, um aproveitamento de 71%. Na Série D, o time ficou 1076 minutos - mais de 11 jogos - sem levar gol. Porém, no jogo do acesso, mesmo mantendo um longo período invicto, o time foi eliminado na disputa por pênaltis.
- São coisas que nos trazem ensinamentos, não dá pra ficar olhando pra trás. A escolha de vir para a Ferroviária foi por toda estrutura e condição de trabalho, um clube que pudesse me dar condição de desenvolver o que tenho em mente. E esse primeiro ano foi muito positivo. Pudemos utilizar muitos jogadores da base, criamos uma identidade com o clube, comissão técnica, jogadores e com a cidade de um modo geral. Os sonhos continuam, e vamos buscá-los com muita luta - completou o treinador.Trajetória
Elano encerrou a carreira como atleta em 2016, no Santos, equipe pela qual fez história e iniciou a transição para treinador. Em 2017, foi auxiliar fixo do Peixe e assumiu o time interinamente nas últimas sete rodadas do Brasileiro, tendo fechado a competição na terceira posição e com a vaga direta para a Copa Libertadores do ano seguinte.
Após dois anos de preparação, assumiu seu primeiro trabalho efetivo como técnico em janeiro de 2020, na Inter de Limeira. A boa campanha no Paulista manteve o time na Série A1. No segundo semestre, dirigiu o Figueirense na Série B do Brasileiro.
Técnico da Ferroviária desde abril de 2021, Elano agora prepara o time para três competições na atual temporada: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D.
Crédito: Elano,técnicodaFerroviária(Foto:Divulgação/Ferroviária

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados