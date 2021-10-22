Após renovação, Fábio Santos projeta quando deve se aposentar e avalia seu desempenho no Corinthians

Em setembro, o Corinthians garantiu a permanência de Fábio Santos, de 36 anos, por mais uma temporada no clube. Depois de retornar no fim de 2020 para vestir a camisa com a qual foi campeão de tudo, o lateral-esquerdo seguirá no Parque São Jorge pelo menos até dezembro de 2022, o que também pode ser o término de sua carreira, segundo ele mesmo afirmou em coletiva.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Na manhã desta sexta-feira, em conversa com a imprensa, Fábio afirmou que a decisão de renovar com o Timão foi fácil, pois todos os lados queriam a mesma coisa na negociação. Sobre o futuro, ele não cravou nenhuma data, porém admitiu que o ano que vem pode ser seu último como jogador profissional. A ideia é continuar se cuidando e analisar sua condição no fim de 2022.

- A renovação já era esperada, a gente já tinha conversado, era só questão de ajuste mesmo, minha vontade todos sabiam que era continuar aqui. Fiquei feliz que a diretoria e a comissão técnica também pensavam dessa forma, então foi muito simples e rápida essa decisão. Estou chegando na parte final da minha carreira, ainda não sei se vou jogar mais dois anos ou se o ano que vem pode ser último - afirmou antes de completar:

- Então procuro aproveitar cada momento, tenho me cuidado, tenho feito todos os trabalhos para conseguir me manter em forma, para conseguir suportar essa rotina de jogos, sei que vai ser um ano mais apertado, um ano mais complicado, por isso tenho me cuidado, me preparado um pouco mais. Tenho o Piton que também é jogador da posição, tem jogos para nós dois podermos jogar o ano inteiro. Vamos ver, vivendo jogo a jogo, mês a mês, para ver como chegamos no final de 2022.Se depender de sua condição física atual, Fábio Santos garante que não haverá problemas em jogar mais algum tempo em alto nível, uma vez que sua capacidade de recuperação física e seus números em campo continuam bastante expressivos, mas admitiu que o tempo sem férias tem sido sentido.

- Me sinto bem, óbvio que a gente pegou uma sequência grande de jogos de final de semana, isso facilitou bastante, mas a recuperação em si, sempre meus números, de CK, de fotos, para ver a recuperação, sempre está muito boa e eu tenho me sentido bem. Isso é o principal, questão de treinamentos, de jogos, meus números de jogos são altos, a minutagem, completou um ano de Corinthians e foram mais de 50 e poucos jogos, praticamente todos eles 90 minutos, então eu tenho me sentido bem. Isso sem contar que não tivemos férias, quase 16 ou 17 meses seguidos, então descansando dezembro, a chance de voltar melhor ainda em janeiro é grande.

Titular absoluto do time e prestigiado com a comissão técnica, Fábio Santos é o jogador com mais assistências pelo Corinthians na atual temporada. Até aqui são cinco passes para gol, o que também ajuda a garantir sua presença entre os 11 iniciais de Sylvinho. Por essas e outras, o lateral se diz satisfeito com o que tem apresentado, mas tem tentado buscar cada vez mais para ajudar.