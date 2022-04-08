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Após relatório sobre a Série B, Vasco põe preparação à prova e inicia a luta pelo acesso contra o Vila Nova

Cruz-Maltino preparou estudo sobre a competição na qual o fracasso foi constante em 2021, e projeta rota correta a partir desta sexta-feira, em São Januário...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 07:30
Chegou o dia. Logo mais chegará a hora. O Vasco começa, nesta sexta-feira, a caminhada na Série B do Campeonato Brasileiro que tem um total de seis campeões da elite. O primeiro adversário é o Vila Nova, que terminou à frente do Cruz-Maltino na edição passada. O time, nesta temporada, é comandado por Zé Ricardo. E fez um relatório sobre a competição para saber os caminhos e as falhas proibidas para quem deseja o acesso.Tal estudo foi avisado pelo próprio treinador quando da apresentação dele no clube, em dezembro. Os jogos e o histórico do torneio seriam analisados pela comissão técnica. E as conclusões foram algumas.
- Realmente fizemos esse estudo e, apesar de o futebol ser muito dinâmico, não manter a mesma realidade, o que chegamos à conclusão é que a bola parada faz muita diferença. Não quero dar informação errada, mas, em 2020, a Chapecoense (campeã) teve várias vitórias por 1 a 0. Muitas delas com gols de cabeça, faltas laterais - lembrou.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Mais ou menos precisa, a memória de Zé Ricardo remete a um dos não poucos graves problemas defensivos do Vasco do ano passado. Uma das piores defesas da competição, que sofria de forma tremenda quando recebia um cruzamento. Entretanto, passou longe de ser o único defeito da equipe. É preciso jogar no limite da qualidade e do esforço.
- São 114 pontos em disputa. Os jogos em casa são fundamentais. Queremos ganhar todos, mas até isso é muito difícil. Vamos querer tirar pontuar fora de casa também. Trabalhar constantemente, pois os posicionamentos vão mudando, até nos adversários. A conclusão, portanto, é que temos que entender como finais. A primeira sexta-feira - pregou o treinador.
De fato, ser forte como mandante também é importante. O LANCE! lembrou isso esta semana. Não garante, mas é um sinal de que as coisas estão num caminho positivo. Veremos o primeiro passo esta noite.
Crédito: Vascoseprepara,destavez,paraterrendimentoqueocredenciealutarpeloacesso(RafaelRibeiro/Vasco

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