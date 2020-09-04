Após reintegração, Éverson volta a ser relacionado pelo Santos

Uma semana após ser reintegrado ao elenco do Santos, o goleiro Éverson voltou a ser relacionado. O jogador ficou um mês e dez dias afastado dos treinamentos, por conta de uma ação movida contra o clube, no qual foi derrotado judicialmente, está disponível para o duelo contra o Ceará, neste sábado (05), às 21h, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Castelão.O arqueiro voltou atrás da decisão, pediu desculpas ao técnico Cuca, aos companheiros de grupo e torcedores, mesmo assim voltou ao plantel como quarta opção no gol santista.
Éverson ficou de fora dos dois últimos jogos do Peixe, contra Flamengo e Vasco, mas agradou o técnico Cuca pelo empenho nos treinamentos e volta a compor a delegação do Alvinegro Praiano, principalmente pelo fato de Vladimir está em recuperação de uma lesão na perna direita. João Paulo assumiu a titularidade, que ainda tem John como reserva imediato, no momento.
Para o confronto diante o Vozão, o Santos tem os desfalques garantidos do meia Jean Mota, com um edema na coxa esquerda, e o atacante Raniel, diagnosticado com Covid-19.