Após regularização na CBF, Jô é inscrito no Paulistão pelo Corinthians

Agora não falta mais nada para Jô estrear pelo Corinthians na próxima quinta-feira, às 19h, contra o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Paulistão. Isso porque ele foi incluído na lista de inscritos pelo clube na competição, após ter sua situação regularizada na CBF, com o registro de seu nome no BID.Como para esta próxima fase o clube pode fazer até quatro substituições na lista, Jô entra no lugar de Gustagol, que deixou o clube em fevereiro para ser emprestado ao Internacional e até já foi vendido para o futebol sul-coreano. Vale lembrar que o camisa 77 acabou ficando fora dos últimos jogos da fase de grupos, pois sua documentação não foi enviada a tempo para a inscrição.
O motivo da demora foi o atraso no envio da documentação por parte do Nagoya Grampus (JAP), ex-clube de Jô. Era preciso o certificado de transferência emitido pelos japonês para que a regularização pudesse ser feita na CBF.Jô foi contratado após ter seu vínculo rescindido por justa causa pelo Nagoya, que prometeu levar o caso para a Fifa. Desde então, o jogador vem treinando com o elenco do Corinthians nesta retomada das atividades, no aguardo de sua regularização. Preparado fisicamente, ele já está à disposição do técnico Tiago Nunes para enfrentar o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, às 19h. Ele deverá ser o titular no lugar de Boselli, que passou por cirurgia no face.
Confira a lista de inscritos do Corinthians no Paulistão:
Goleiros: Cássio, Walter, Matheus Donelli (lista B) e Guilherme Castellani (lista B)Laterais: Fagner, Michel Macedo, Carlos Augusto (lista B), Lucas Piton (lista B) e SidcleyZagueiros: Gil, Danilo Avelar, Bruno Méndez e Léo SantosVolante: Camacho, Cantillo, Gabriel, Éderson, Roni (lista B) e Xavier (lista B)Meias: Ramiro, Luan, Mateus Vital, Araos, Gabriel Pereira (lista B) e Ruan Oliveira (lista B).Atacantes: Jô, Boselli, Everaldo, Janderson (lista B), Matheus Davó e Léo Natel