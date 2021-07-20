Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após recusa de Lisca, presidente do Botafogo garante que vai anunciar novo técnico nesta quarta-feira
futebol

Após recusa de Lisca, presidente do Botafogo garante que vai anunciar novo técnico nesta quarta-feira

Em contato com a reportagem do "Premiere" antes do jogo do Alvinegro contra o Goiás, pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão, Durcesio Mello garantiu que anúncio está perto...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 19:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 19:02
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Vinte e quatro horas separam o Botafogo de um novo técnico. Pelo menos foi isso que Durcesio Mello, presidente do Alvinegro, garantiu antes da partida contra o Goiás, na noite desta terça-feira, à reportagem do "Premiere", que transmite o duelo, válido pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão.
Durcesio garantiu à reportagem que o Alvinegro pretende anunciar um novo técnico até esta quarta-feira. O alvo principal do clube era Lisca, que fechou com o Vasco no fim da manhã desta terça-feira.
O Botafogo está sendo comandado por Ricardo Resende, técnico do time sub-20, de forma interina diante do Esmeraldino. Já é o segundo jogo em que o comandante fica na casamata para o Alvinegro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados