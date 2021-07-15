Após recusa de Lisca, Botafogo busca perfil de 'nome cascudo' para técnico

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O tempo passa e o Botafogo praticamente retornou à estaca zero na busca por um novo treinador. Após a recusa de Lisca na última proposta feita pelo clube, o Alvinegro voltou ao mercado em busca de um nome para assumir a equipe. Algo está definido: a diretoria busca um perfil 'cascudo'.

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Ou seja, o Botafogo quer um treinador de experiência, consolidado no mercado brasileiro e que carregue um "nome" de peso consigo. Isto vai em contramão ao perfil de Marcelo Chamusca, ex-treinador - que apesar de bons trabalhos recentes em outros clubes, não era um nome pesado no cenário nacional.

Vale ressaltar que, por conta das novas regras da Série B do Brasileirão, o Botafogo não pode mais demitir treinadores na competição. Ou seja, o próximo nome que assumir, na tendência, tem que ficar com a equipe até o fim do torneio, em dezembro.Por isto, a diretoria busca, neste momento, não olhar para apostas e quer um perfil mais consolidado, que traga experiência. A cúpula entende que o atual contexto, que traz muita pressão interna e externa pelo acesso à elite do futebol nacional, "pede" um treinador que saiba lidar com tais situações.