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Após reclamações, Cruzeiro consegue mudar horários dos seus jogos no Campeonato Mineiro

A Raposa estava com uma programação de partidas em horários pouco usuais, como 17h, 18, no meio de semana ...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 16:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 16:19
A Federação Mineira de Futebol (FMF) reviu a tabela de horários dos jogos do Cruzeiro e acatou o pedido do time celeste em alterar os da Raposa no Campeonato Mineiro a partir da terceira rodada.
Leonardo Barbosa, diretor de competições da entidade, revelou que o clássico contra o América-Mg, marcado inicialmente marcado para 17h30 da próxima quarta-feira,2 de fevereiro, vai passar para 21h30 no mesmo dia.A repercussão negativa gerada pelos horários fora de padrão do Cruzeiro, fez a federação rever os horários em que o time azul iria atuar. No sábado, 22, houve até um protesto de torcedores cruzeirenses na sede da FMF, com galinhas e milho, questionando o motivo dos horários fora do habitual.
A "briga" começou depois que o Cruzeiro assinou com o jornal O Tempo para transmitir seus jogos em sua plataforma online, ficando de fora do acordo com a Globo, que está com os demais direitos de transmissão do campeonato.
Crédito: ARaposafezsuaestreianoEstadual às17hdaquarta-feira,26dejaneiro,contraaURT-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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