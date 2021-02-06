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futebol

Após rebaixamento, Barroca não resiste e é demitido do Botafogo

Com uma vitória em onze jogos, treinador foi comunicado de decisão neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

06 fev 2021 às 16:19

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 16:19

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Eduardo Barroca não resistiu. Após a derrota para o Sport, na última sexta-feira, e o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o treinador foi demitido do cargo de treinador do clube de General Severiano na tarde deste sábado, após reunião no Estádio Nilton Santos.
Além dele, Túlio Lustosa, gerente de futebol, também foi desligado do Alvinegro. O profissional, com passagem marcante como jogador na década passada, retornou ao clube como dirigente no fim do ano passado.
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