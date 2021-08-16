Após reapresentação, elenco do Corinthians ganha folga; confira a programação

Após se reapresentar nesta segunda-feira (16), o elenco do Corinthians ganhará folga nesta terça-feira (17).
O Timão venceu o Ceará, no último domingo (15), por 3 a 1, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, e agora voltará as suas atenções para o próximo compromisso, neste domingo (22), às 16h, contra o Athletico-PR, em Curitiba.Antes de enfrentar o Furacão, os jogadores corintianos terão quatro treinamentos. Somente o da sexta-feira (20) será no período da tarde, os demais todos na parte da manhã.
No sábado (21), os atletas relacionados viajam para a capital paraense após a atividade.
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Confira a programação completa do Corinthians nesta semana:Terça-Feira (17) - folgaQuarta-Feira (18) - treino manhãQuinta-Feira (19) - treino manhãSexta-Feira (20) - treino tardeSábado (21) - treino manhãDomingo (22) - Athletico-PR x Corinthians, 16h, 17ª rodada do Brasileirão