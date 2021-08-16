Após reapresentação, elenco do Corinthians ganha folga; confira a programação

O Timão venceu o Ceará, no último domingo (15), por 3 a 1, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, e agora voltará as suas atenções para o próximo compromisso, neste domingo (22), às 16h, contra o Athletico-PR, em Curitiba.Antes de enfrentar o Furacão, os jogadores corintianos terão quatro treinamentos. Somente o da sexta-feira (20) será no período da tarde, os demais todos na parte da manhã.