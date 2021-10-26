Após reação, Sport coleciona resultados negativos no Brasileirão

Crédito: Sport não venceu nos últimos três jogos (Anderson Stevens / Sport Recife

Após vencer três confrontos de maneira consecutiva (Grêmio, Juventude e Corinthians), o Sport deu sinais que poderia arrancar de maneira heroica e fugir do rebaixamento.

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Porém, a impressão é que o fôlego do Leão chegou ao fim, já que o time deixou de vencer nos últimos três duelos.

A última decepção ocorreu na noite de segunda-feira, quando a equipe perdeu do Palmeiras no Allianz Parque por 2 a 1.

Com o revés, o Sport fica na temida zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos.

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