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futebol

Após reação, Sport coleciona resultados negativos no Brasileirão

Leão não conseguiu bons resultados nas últimas três rodadas e permanece na zona de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 18:47

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 18:47

Crédito: Sport não venceu nos últimos três jogos (Anderson Stevens / Sport Recife
Após vencer três confrontos de maneira consecutiva (Grêmio, Juventude e Corinthians), o Sport deu sinais que poderia arrancar de maneira heroica e fugir do rebaixamento.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Porém, a impressão é que o fôlego do Leão chegou ao fim, já que o time deixou de vencer nos últimos três duelos.
A última decepção ocorreu na noite de segunda-feira, quando a equipe perdeu do Palmeiras no Allianz Parque por 2 a 1.
Com o revés, o Sport fica na temida zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Leão tenta a sua recuperação diante do Bragantino, fora de casa.

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