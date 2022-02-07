Após quatro jogos, ataque do Vasco tem o seu melhor início desde 2014

Quatro jogos, três vitórias e apenas um empate. Líder invicto do Campeonato Carioca, dono do melhor ataque da competição e com dois jogadores no topo da artilharia - Raniel e Nenê. Após passar por uma grande reformulação em seu elenco, o Vasco inicia bem a temporada 2022. Principalmente no setor ofensivo.

São 11 gols marcados em apenas quatro partidas, uma média de quase três por confronto. Um início de ano que o ataque vascaíno não tinha desde 2014, quando estufou as redes em 12 oportunidades. Na ocasião, a equipe terminou a temporada conseguindo o acesso à primeira divisão, objetivo que o clube busca alcançar mais uma vez em 2022.

No comparativo com o ano passado, o desempenho atual se torna ainda mais expressivo. Em 2021, o Vasco precisou entrar em campo nove vezes para ultrapassar a casa dos 10 gols. Após quatro jogos, o time havia marcado somente três vezes. Volume que só não foi pior do que em 2020, quando marcou apenas uma vez nos quatro primeiros duelos.DESEMPENHO OFENSIVO DO VASCO NOS 4 PRIMEIROS JOGOS DO ANO

2010 - 10 gols2011 - 5 gols2012 - 10 gols2013 - 12 gols2014 - 11 gols2015 - 5 gols2016 - 10 gols2017 - 4 gols2018 - 5 gols2019 - 8 gols2020 - 1 gol2021 - 3 gols2022 - 11 gols