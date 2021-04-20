Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após protestos de torcedores contra a Superliga, Chelsea e Brighton empatam sem gols pelo Inglês
futebol

Após protestos de torcedores contra a Superliga, Chelsea e Brighton empatam sem gols pelo Inglês

Ato contra a participação do Chelsea na Superliga foi feito antes da bolar rolar, e equipe dos Blues empatou em 0 a 0...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 18:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 18:08
Crédito: NEIL HALL / POOL / AFP
Nesta quarta-feira, o Chelsea recebeu o Brighton em Stamford Bridge pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto, que ficou marcado por protestos contra a Superliga Europeia por parte de torcedores dos Blues fora do estádio, terminou com empate por 0 a 0.
Veja a tabela do InglêsPROTESTOSMais uma vez, protestos marcaram o pré-jogo do Campeonato Inglês. Dessa vez, os torcedores do Chelsea impediram o ônibus do time de entrar no estádio em ato contra a Superliga Europeia. No final, o veículo entrou em Stamford Bridge, e o jogo ocorreu normalmente.
JOGO CALMOAo contrário do calor existente fora de Stamford Bridge por conta dos protestos, o primeiro tempo da partida mostrou uma grande calmaria. As equipes de Chelsea e Brighton não foram tão fortes ao ataque para abrir o placar.
SEM CHANCESDurante grande parte da segunda etapa, a situação existente nos 45 minutos iniciais foi repetida, mas acabou sendo pior. Tanto o Chelsea quanto o Brighton não conseguiam finalizar ao gol, e chutavam para fora ou viam as finalizações serem travadas.
ENFIM, CHANCESPerto do final da partida, o Brighton mostrou, finalmente, que estava disposto a atacar. Após um chute de Lallana para fora, a equipe visitante foi ao setor ofensivo, e colocou uma bola na trave e fez o goleiro Kepa Arrizabalaga trabalhar, mas não foi o suficiente para marcar.
SEQUÊNCIAO Chelsea enfrenta o West Ham às 13:30h (de Brasília) deste sábado. O Brighton, por sua vez, também atua no sábado, mas às 16h (de Brasília), contra o Sheffield United.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Relatório final indica o desvio sistemático de salários de servidoras comissionadas da Câmara de Vitória para custear despesas de campanha sem registro oficial
PF indicia ex-candidato a vereador de Vitória por falsidade ideológica
Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para manter a dieta em dias frios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados