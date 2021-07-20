Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após promover Maurício Souza, Flamengo encaminha acerto com novo técnico para equipe sub-20
futebol

Após promover Maurício Souza, Flamengo encaminha acerto com novo técnico para equipe sub-20

Clube rubro-negro está perto de anunciar Fábio Matias, ex-Internacional, como treinador da categoria sub-20...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 15:45
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está perto de anunciar o novo técnico da equipe sub-20. Após promover Maurício Souza para a comissão permanente do time profissional, o clube rubro-negro agiu rápido e encaminhou a contratação de Fábio Matias, que estava no Internacional, de Porto Alegre. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge".
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
O Flamengo atualmente disputa o Campeonato Brasileiro Sub-20 e ocupa a sexta posição na tabela. Na última segunda-feira, sob comando do técnico interino Luiz Felipe, o Rubro-Negro venceu o Botafogo, na Gávea, por 1 a 0.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados