Após promover Maurício Souza, Flamengo encaminha acerto com novo técnico para equipe sub-20

O Flamengo está perto de anunciar o novo técnico da equipe sub-20. Após promover Maurício Souza para a comissão permanente do time profissional, o clube rubro-negro agiu rápido e encaminhou a contratação de Fábio Matias, que estava no Internacional, de Porto Alegre. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge".
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O Flamengo atualmente disputa o Campeonato Brasileiro Sub-20 e ocupa a sexta posição na tabela. Na última segunda-feira, sob comando do técnico interino Luiz Felipe, o Rubro-Negro venceu o Botafogo, na Gávea, por 1 a 0.