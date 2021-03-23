Após proibição de partidas na capital, Ferj confirma alterações nos jogos da sexta rodada do Campeonato Carioca

Crédito: O Estádio de Los Lários será palco da partida do Vasco contra o Madureira, que seria em São Januário (Reprodução

Um dia depois da proibição de jogos de futebol na cidade do Rio entre os dias 26 de março e 4 de abril, a Ferj confirmou as obrigatórias alterações no Campeonato Carioca. Partidas que seriam na capital do estado foram remanejadas. Horários das partidas também sofreram alterações. Confira:Dia 26/3​Fluminense x Volta Redonda, antes agendado para o Maracanã, às 21 horas, será às 16 horas, no Elcyr Resende, em Bacaxá.

Dia 27/3​Vasco x Madureira, antes agendado para São Januário, às 18 horas, será às 15h30, no Estádio de Los Lários, em Xerém, Duque de Caxias.

Bangu x Resende, antes agendado para Moça Bonita, às 16 horas, será às 15h30, no Laranjão, em Nova Iguaçu.

Boavista x Flamengo segue mantido para o Elcyr Resende, em Bacaxá, às 21h05.

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28/3​Portuguesa x Macaé, que seria no Luso Brasileiro, às 15h30, teve o horário mantido, mas o local será o Giulite Coutinho, em Mesquita.

Nova Iguaçu x Botafogo, antes marcado para o Nilton Santos, às 18h, teve o horário mantido, mas será no Elcyr Resende, em Bacaxá.