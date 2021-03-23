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Após proibição de partidas na capital, Ferj confirma alterações nos jogos da sexta rodada do Campeonato Carioca

Partidas que seriam na cidade do Rio foram remanejadas para estádios noutras cidades. Rio e Niterói terão superferiado, e jogos de futebol estarão proibidos...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 18:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 18:47
Crédito: O Estádio de Los Lários será palco da partida do Vasco contra o Madureira, que seria em São Januário (Reprodução
Um dia depois da proibição de jogos de futebol na cidade do Rio entre os dias 26 de março e 4 de abril, a Ferj confirmou as obrigatórias alterações no Campeonato Carioca. Partidas que seriam na capital do estado foram remanejadas. Horários das partidas também sofreram alterações. Confira:Dia 26/3​Fluminense x Volta Redonda, antes agendado para o Maracanã, às 21 horas, será às 16 horas, no Elcyr Resende, em Bacaxá.
Dia 27/3​Vasco x Madureira, antes agendado para São Januário, às 18 horas, será às 15h30, no Estádio de Los Lários, em Xerém, Duque de Caxias.
Bangu x Resende, antes agendado para Moça Bonita, às 16 horas, será às 15h30, no Laranjão, em Nova Iguaçu.
Boavista x Flamengo segue mantido para o Elcyr Resende, em Bacaxá, às 21h05.
-> Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
28/3​Portuguesa x Macaé, que seria no Luso Brasileiro, às 15h30, teve o horário mantido, mas o local será o Giulite Coutinho, em Mesquita.
Nova Iguaçu x Botafogo, antes marcado para o Nilton Santos, às 18h, teve o horário mantido, mas será no Elcyr Resende, em Bacaxá.
Os jogos válidos pela sétima rodada, prevista para ocorrer entre 30 de março e 1º de abril, ainda terão todos os locais confirmados.

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