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Após primeiros protestos contra Paulo Sousa, elenco do Flamengo demonstra apoio e elogia o técnico

Gabigol, em entrevista na saída do gramado do Raulino de Oliveira, e Pedro, nas redes sociais, foram dois dos atletas que elogiaram e indicaram apoio aos processos do técnico...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 12:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 12:25
Na vitória sobre o Audax, por 2 a 1 no Raulino de Oliveira, o técnico Paulo Sousa teve o primeiro contato com críticas da torcida do Flamengo vinda das arquibancadas. O português encarou o episódio com naturalidade e, publicamente, recebeu o apoio de dois importantes atletas rubro-negros: Gabriel Barbosa e Pedro, que formaram a dupla de ataque nesta quinta-feira.- Confiança no processo e no que teremos pela frente. Vamos juntos, Flamengo! - publicou Pedro, em seu perfil nas redes sociais, após a vitória. - Eu acho que fizemos boa partida, creio eu que estamos melhorando pouco a pouco, colocando em prática o que estamos fazendo nos treinos. Com o tempo, vamos melhorar ainda mais. O Paulo tem feito um grande trabalho, grande trabalho mesmo - afirmou Gabigol, autor de um dos gols da vitória.Titular nas três partidas sob o comando de Paulo Sousa, Hugo Souza também usou as redes sociais para falar sobre a evolução individual e coletiva. O jovem goleiro passa a ter, na próxima rodada, a concorrência de Diego Alves, recuperado de dores no joelho esquerdo que o tiraram deste início do Carioca.
- Cada jogo é uma oportunidade de dar o meu melhor e evoluir junto da equipe. Vitória importante para sequência do Carioca! - publicou o goleiro.
Crédito: OtécnicoPauloSousaorientandoosatacantesdoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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