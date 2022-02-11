Após primeiros protestos contra Paulo Sousa, elenco do Flamengo demonstra apoio e elogia o técnico

Na vitória sobre o Audax, por 2 a 1 no Raulino de Oliveira, o técnico Paulo Sousa teve o primeiro contato com críticas da torcida do Flamengo vinda das arquibancadas. O português encarou o episódio com naturalidade e, publicamente, recebeu o apoio de dois importantes atletas rubro-negros: Gabriel Barbosa e Pedro, que formaram a dupla de ataque nesta quinta-feira.- Confiança no processo e no que teremos pela frente. Vamos juntos, Flamengo! - publicou Pedro, em seu perfil nas redes sociais, após a vitória. - Eu acho que fizemos boa partida, creio eu que estamos melhorando pouco a pouco, colocando em prática o que estamos fazendo nos treinos. Com o tempo, vamos melhorar ainda mais. O Paulo tem feito um grande trabalho, grande trabalho mesmo - afirmou Gabigol, autor de um dos gols da vitória.Titular nas três partidas sob o comando de Paulo Sousa, Hugo Souza também usou as redes sociais para falar sobre a evolução individual e coletiva. O jovem goleiro passa a ter, na próxima rodada, a concorrência de Diego Alves, recuperado de dores no joelho esquerdo que o tiraram deste início do Carioca.