Após primeiro treino pelo Corinthians, Roger Guedes diz se 'sentir em casa'

Um das contratações do Corinthians mais aguardadas nesta janela de transferências, o atacante Roger Guedes fez o seu primeiro treino pelo novo clube na última terça-feira (31) e já se diz sentindo em casa.
Do atual elenco corintiano, Roger jogou com o lateral-esquerdo Fábio Santos, no Atlético-MG, e o zagueiro Gil, no Shadong, da China. No país asiático, o atleta teve contato também com Renato Augusto, que atuava pelo Beijing Guoan.
Sem jogar desde dezembro, Roger, que tem 24 anos, não deixou de se cuidar durante o período parado. Com treinamentos físicos, psicológicos e de nutrição de forma particular, o atleta demonstra não ter dificuldades para estrear pelo Timão.