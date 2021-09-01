Após primeiro treino pelo Corinthians, Roger Guedes diz se 'sentir em casa'

Um das contratações do Corinthians mais aguardadas nesta janela de transferências, o atacante Roger Guedes fez o seu primeiro treino pelo novo clube na última terça-feira (31) e já se diz sentindo em casa.

Do atual elenco corintiano, Roger jogou com o lateral-esquerdo Fábio Santos, no Atlético-MG, e o zagueiro Gil, no Shadong, da China. No país asiático, o atleta teve contato também com Renato Augusto, que atuava pelo Beijing Guoan.