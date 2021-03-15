Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após primeira vitória no Carioca, Matheus Ferraz exalta postura da equipe: 'Soubemos superar'
futebol

Após primeira vitória no Carioca, Matheus Ferraz exalta postura da equipe: 'Soubemos superar'

Com time misto, o zagueiro de 36 anos assumiu a braçadeira de capitão e atuou durante os 90 minutos do Fla-Flu...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 21:09

LanceNet

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Neste domingo, o Fluminense venceu por 1 a 0 o Flamengo, no Fla-Flu 431, e conquistou seus primeiros três pontos na Taça Guanabara. Em entrevista após a partida, Matheus Ferraz assumiu que o Rubro-Negro foi superior em determinados momentos, porém, exaltou a postura do Tricolor das Laranjeiras.
> Confira a classificação do Campeonato CariocaPerguntado sobre como avaliou a vitória do Fluminense no clássico, Matheus Ferraz ratificou a importância de alcançar o objetivo no jogo. Entretanto, o zagueiro comentou sobre a dificuldade que a equipe encontrou na partida, mas exaltou a tranquilidade para segurar a pressão e conseguir os três pontos, mesmo com poucas oportunidades.
- Era o que a gente queria, viemos para ganhar, logicamente tivemos dificuldades porque a equipe deles é bem treinada, mas a gente soube superar, manter a tranquilidade, aproveitamos a oportunidade que tivemos. Acho que o mais importante a gente conseguiu, que era começar a vencer no campeonato e começar nossa caminhada em busca da classificação.
Com o resultado, o Fluminense conseguiu sair da lanterna e, agora, está na 8ª colocação, com três pontos. O Tricolor das Laranjeiras só volta a campo no próximo sábado, dia 20, contra o Bangu.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados