Após primeira vitória no Carioca, Matheus Ferraz exalta postura da equipe: 'Soubemos superar'

Neste domingo, o Fluminense venceu por 1 a 0 o Flamengo, no Fla-Flu 431, e conquistou seus primeiros três pontos na Taça Guanabara. Em entrevista após a partida, Matheus Ferraz assumiu que o Rubro-Negro foi superior em determinados momentos, porém, exaltou a postura do Tricolor das Laranjeiras.
Perguntado sobre como avaliou a vitória do Fluminense no clássico, Matheus Ferraz ratificou a importância de alcançar o objetivo no jogo. Entretanto, o zagueiro comentou sobre a dificuldade que a equipe encontrou na partida, mas exaltou a tranquilidade para segurar a pressão e conseguir os três pontos, mesmo com poucas oportunidades.
- Era o que a gente queria, viemos para ganhar, logicamente tivemos dificuldades porque a equipe deles é bem treinada, mas a gente soube superar, manter a tranquilidade, aproveitamos a oportunidade que tivemos. Acho que o mais importante a gente conseguiu, que era começar a vencer no campeonato e começar nossa caminhada em busca da classificação.
Com o resultado, o Fluminense conseguiu sair da lanterna e, agora, está na 8ª colocação, com três pontos. O Tricolor das Laranjeiras só volta a campo no próximo sábado, dia 20, contra o Bangu.