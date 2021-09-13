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Após primeira partida como titular, Andreas Pereira faz pedido à torcida do Flamengo: 'Bora?'

Meia projetou a partida contra o Grêmio, na Copa do Brasil, com a presença da torcida no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 10:27

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 10:27

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O início da trajetória de Andreas Pereira como jogador do Flamengo tem sido positivo. Após marcar um dos gols na vitória por 4 a 0 sobre o Santos em sua estreia, há duas semanas, o meia foi titular diante do Palmeiras, no domingo, contribuindo para a vitória por 3 a 1, que levou a equipe à terceira posição do Brasileirão. Agora, o camisa 18 já projeta a sua primeira partida no Maracanã, que marcará o reencontro da torcida carioca com o clube nesta quarta-feira.
- Juntos somos o Flamengo. Não duvide, nunca! Nação, não vejo a hora de ver vocês no Maraca! Bora? - publicou Andreas Pereira em seu perfil no Instagram.Após vencer por 4 a 0 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Flamengo recebe o Tricolor Gaúcho na quarta pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Portanto, o Rubro-Negro atuará com uma larga vantagem no Maracanã.
A partida, contudo, é aguardada por marcar o retorno da Nação ao estádio após liberação da Prefeitura, que autorizou a realização de três jogos do clube com a presença da torcida, que servirão como eventos-teste no Rio de Janeiro.Com valores de R$ 100 a R$ 900, os ingressos para a partida já estão à venda.

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