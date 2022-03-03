Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após pressão e em busca de paz interna, Leila muda comando da comunicação do Palmeiras
futebol

Após pressão e em busca de paz interna, Leila muda comando da comunicação do Palmeiras

Jornalista atacado por torcedores, influenciadores, organizada, e conselheiros seguirá apenas trabalhando com a presidente e suas empresas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2022 às 16:20

Publicado em 03 de Março de 2022 às 16:20

Após muita pressão de todos os lados - torcedores comuns, influenciadores, organizadas e até de conselheiros aliados -, a presidente Leila Pereira oficializou nesta quinta-feira (3) a troca no comando da comunicação do Palmeiras.O jornalista Olivério Júnior será substituído pelo colega de profissão Fernão Ketelhuth, que tem passagens por grandes veículos como Gazeta Esportiva, Diário de São Paulo e o próprio LANCE!.
Olivério sofreu uma pressão descomunal desde que assumiu a função oficialmente. Na última quarta-feira (2), por exemplo, durante a vitória por 2 a 0 do Verdão sobre o Athletico, na final da Recopa Sul-Americana, no Allianz Parque, a Mancha Verde, principal organizada do clube, se manifestou antes, durante e depois da partida contra o jornalista.
Leila bancou Olivério na função inclusive na última semana, durante encontro na Academia de Futebol com influenciadores. Entretanto, conselheiros aliados da dirigente chegaram a assinar um manifesto acusando que o jornalista teria interesses conflitantes com os do Palmeiras ocupando o cargo.
Apesar de deixar o Palmeiras, Olivério continuará trabalhando com Leila, em parceria que dura desde 2016, tanto no âmbito pessoal como em suas empresas.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: PalmeirensesmaisumavezprotestaramcontraassessordeLeilaemfinaldaRecopa(Foto:NelsonAlmeida/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados