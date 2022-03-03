Após pressão e em busca de paz interna, Leila muda comando da comunicação do Palmeiras

Após muita pressão de todos os lados - torcedores comuns, influenciadores, organizadas e até de conselheiros aliados -, a presidente Leila Pereira oficializou nesta quinta-feira (3) a troca no comando da comunicação do Palmeiras.O jornalista Olivério Júnior será substituído pelo colega de profissão Fernão Ketelhuth, que tem passagens por grandes veículos como Gazeta Esportiva, Diário de São Paulo e o próprio LANCE!.

Olivério sofreu uma pressão descomunal desde que assumiu a função oficialmente. Na última quarta-feira (2), por exemplo, durante a vitória por 2 a 0 do Verdão sobre o Athletico, na final da Recopa Sul-Americana, no Allianz Parque, a Mancha Verde, principal organizada do clube, se manifestou antes, durante e depois da partida contra o jornalista.

Leila bancou Olivério na função inclusive na última semana, durante encontro na Academia de Futebol com influenciadores. Entretanto, conselheiros aliados da dirigente chegaram a assinar um manifesto acusando que o jornalista teria interesses conflitantes com os do Palmeiras ocupando o cargo.

Apesar de deixar o Palmeiras, Olivério continuará trabalhando com Leila, em parceria que dura desde 2016, tanto no âmbito pessoal como em suas empresas.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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