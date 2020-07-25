Após polêmicas em Live, Gabriel Cortez está de saída do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O meia-atacante Gabriel Cortez está de malas prontas para deixar o Botafogo. O equatoriano já não vinha agradando a comissão técnica alvinegra e esgotou a paciência dos dirigentes, na madrugada desde sábado, com uma polêmica transmissão ao vivo nas redes sociais. Além de consumir cerveja, ele fez elogios ao Flamengo. O clube vai rescindir o contrato de empréstimo junto ao Guayaquil City-EQU, que tinha duração até o final do ano com opção de compra fixada em 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,2 milhões na cotação atual). Antes das polêmicas dos últimos dias, o técnico Paulo Autuori e os auxiliares já tinham o atleta como fora dos planos por motivos técnicos. Cortez treinava afastado do elenco desde a última terça-feira e ficou fora da lista de relacionados para o amistoso contra o Fluminense, neste sábado. O técnico explicou à Botafogo TV os motivos da dispensa do jogador, antes da partida.

– Saiu nas redes sociais uma live dele fora de propósito. É uma atitude minha e a responsabilidade é minha. Na terça-feira, chamei o Cortez e o informei com a transparência que deve ser que ele não estaria mais dentro dos planos do Botafogo, que eu não poderia dar a oportunidade que ele necessita e ele precisava procurar outro lugar para jogar. Desde terça ele não faz parte dos nossos planos. Na quinta, comuniquei ao grupo de jogadores o que havia acontecido – afirmou Paulo Autuori.