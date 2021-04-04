Após polêmica, Sabino rescinde com o Santos e acerta com o Sport

O zagueiro Sabino rescindiu o contrato com o Santos e vai defender o Sport do Recife. A informação foi revelada pelo presidente licenciado do clube pernambucano, Milton Bívar, em entrevista ao site globoesporte.com. Segundo ele, o defensor não receberá o mesmo salário do Peixe.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO Santos não receberá qualquer quantia pelo zagueiro, mas a diretoria tinha interesse na rescisão pelos altos valores do contrato do jogador, renovado no final do ano passado. A renovação de contrato do zagueiro Sabino, aliás, gerou polêmica no clube. O novo salário do jogador seria próximo de R$ 200 mil e chegaria em R$ 290 mil ao fim do contrato, em 2025.O argumento do ex-presidente Orlando Rollo para justificar o aumento foi um proposta do Kashiwa Reysol, Japão, recusada pelo Conselho Deliberativo do Santos, em dezembro do ano passado. Os japoneses estão dispostos a pagar 700 mil dólares (cerca de R$ 3,7 milhões) ao Peixe que tem 70% dos direitos econômicos e ainda cederia 20% em “taxa de vitrine”.