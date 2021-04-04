Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após polêmica, Sabino rescinde com o Santos e acerta com o Sport

Defensor tinha contrato com o Peixe até 2025, mas negociação polêmica para a renovação no final do ano passado o deixou em situação desconfortável no clube...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 20:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2021 às 20:36
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O zagueiro Sabino rescindiu o contrato com o Santos e vai defender o Sport do Recife. A informação foi revelada pelo presidente licenciado do clube pernambucano, Milton Bívar, em entrevista ao site globoesporte.com. Segundo ele, o defensor não receberá o mesmo salário do Peixe.
- Fizemos uma engenharia financeira com o jogador - afirmou o dirigente.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO Santos não receberá qualquer quantia pelo zagueiro, mas a diretoria tinha interesse na rescisão pelos altos valores do contrato do jogador, renovado no final do ano passado. A renovação de contrato do zagueiro Sabino, aliás, gerou polêmica no clube. O novo salário do jogador seria próximo de R$ 200 mil e chegaria em R$ 290 mil ao fim do contrato, em 2025.O argumento do ex-presidente Orlando Rollo para justificar o aumento foi um proposta do Kashiwa Reysol, Japão, recusada pelo Conselho Deliberativo do Santos, em dezembro do ano passado. Os japoneses estão dispostos a pagar 700 mil dólares (cerca de R$ 3,7 milhões) ao Peixe que tem 70% dos direitos econômicos e ainda cederia 20% em “taxa de vitrine”.
O Santos passou a ter dificuldade em renovações com outros jogadores do elenco depois da divulgação dos salários do jogador, que passou a servir de parâmetro em outras conversas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados