Após polêmica com o Goiás, Botafogo não abre setor visitante na partida contra o Confiança

Toma lá da cá? Depois de passar por um episódio polêmico envolvendo o Goiás, o Botafogo não abriu ingressos para o setor visitante na partida contra o Confiança, na próxima quarta-feira no Estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão.+ Mercado de atuação e finanças: por que o Botafogo fechou com a XP para buscar investidor no exteriorOs detalhes envolvendo o serviço do duelo foram divulgados pelo Alvinegro na tarde de sexta-feira. Na nota, disponível no site oficial do clube, diz que "não haverá venda e local para a torcida visitante nesta partida".