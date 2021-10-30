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Após polêmica com o Goiás, Botafogo não abre setor visitante na partida contra o Confiança

Alvinegro externou insatisfação com o Esmeraldino por não ter disponibilizado setor para torcida visitante em jogo da Série B do Brasileirão na Serrinha...
LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 09:00

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 09:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Toma lá da cá? Depois de passar por um episódio polêmico envolvendo o Goiás, o Botafogo não abriu ingressos para o setor visitante na partida contra o Confiança, na próxima quarta-feira no Estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão.+ Mercado de atuação e finanças: por que o Botafogo fechou com a XP para buscar investidor no exteriorOs detalhes envolvendo o serviço do duelo foram divulgados pelo Alvinegro na tarde de sexta-feira. Na nota, disponível no site oficial do clube, diz que "não haverá venda e local para a torcida visitante nesta partida".
Vale lembrar que o Botafogo divulgou um "profundo inconformismo com o desrespeito aos seus torcedores" porque o Goiás não abriu um setor voltado aos botafoguenses na partida da última terça-feira, na Serrinha. O Esmeraldino alegou questões logísticas para fazer isto, mesmo com o pedido formal do Alvinegro em ter ingressos.
Na nota, o Alvinegro não informou motivos para não abrir o setor visitante à torcida do Confiança. O Alvinegro é o vice-líder do Campeonato Brasileiro e pode terminar a rodada na primeira posição diante de um tropeço do Coritiba.

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