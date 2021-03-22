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Após período de observação, Hugo Moura deve ficar à disposição do Flamengo no clássico com o Botafogo

No jogo contra o Resende, na última sexta, volante sofreu um corte na cabeça e tomou oito pontos no local, mas se reapresentou normalmente ao clube nesta segunda-feira...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 17:15
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
De volta ao Ninho do Urubu nesta segunda-feira, o elenco do Flamengo iniciou a preparação para o clássico com o Botafogo, na quarta-feira pelo Estadual, e contou com a reapresentação de Hugo Moura sem restrições. O volante, que sofreu um corte na cabeça contra o Resende, na sexta-feira, e tomou oito pontos no local, deve ficar à disposição do técnico Maurício Souza para o jogo.Desde sexta, Hugo ficou 48 horas em observação, com acompanhamento do departamento médico do clube, mas recuperou-se bem neste período. O volante foi titular do Flamengo nas quatro rodadas iniciais da Taça Guanabara.
Como o LANCE! informou nesta manhã, ainda não há uma definição sobre a equipe que irá a campo, mas a tendência é de que o time alternativo seja mantido, inclusive sob comando de Mauricinho, treinador do Sub-20 do Fla.

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