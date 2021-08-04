Após perder titulares, Rueda diz que o Santos precisa de reforços pontuais

Do time vice-campeão da Copa Libertadores da América, o Santos perdeu os zagueiros Lucas Veríssimo e Luan Peres, o volante Pituca, o ponta Soteldo e o atacante Kaio Jorge. O volante Alison também deve ser negociado. Apesar das saídas, o Santos não pretende fazer grandes investimentos nesta temporada.- Precisamos repor em posições pontuais do clube. Estamos cientes disso, nossa área técnica está ciente. Estamos olhando o mercado, mas não faremos loucura de forma alguma. Estamos conseguindo tirar o clube da UTI e não vamos permitir que o paciente tenha recaída. Muito pé no chão - disse Rueda, à Rádio Massa FM.