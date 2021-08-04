Após perder titulares, Rueda diz que o Santos precisa de reforços pontuais

Do time vice-campeão da Copa Libertadores da América, o Santos perdeu os zagueiros Lucas Veríssimo e Luan Peres, o volante Pituca, o ponta Soteldo e o atacante Kaio Jorge. O volante Alison também deve ser negociado. Apesar das saídas, o Santos não pretende fazer grandes investimentos nesta temporada.- Precisamos repor em posições pontuais do clube. Estamos cientes disso, nossa área técnica está ciente. Estamos olhando o mercado, mas não faremos loucura de forma alguma. Estamos conseguindo tirar o clube da UTI e não vamos permitir que o paciente tenha recaída. Muito pé no chão - disse Rueda, à Rádio Massa FM.
Desde o começo da temporada, O Peixe contratou cinco reforços: o zagueiro Danilo Boza, o lateral-esquerdo Moraes, ambos vindo do Mirassol, os meio-campistas Camacho, do Corinthians, e Vinicius Zanocelo, da Ferroviária e o atacante Marcos Guilherme.Nesta terça-feira (3), o Alvinegro Praiano anunciou a contratação do meia-atacante Matías Lacava, de 18 anos. O jogador chega por empréstimo junto ao Puerto Cabello, da Venezuela, até dezembro de 2022, com valor de compra fixado. A princípio, o jogador atuará pelo Sub-23.