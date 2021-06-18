Após perder o pai por Covid-19, Mosquito é liberado de treino do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O atacante Gustavo Mosquito foi liberado do treino do Corinthians que será realizado na tarde desta sexta-feira (18), já que na noite da última quinta-feira (17) perdeu o pai, Gerson Dutra Silva, por Covid-19.

De acordo com o “GE”, o pai do atleta corintiano estava internado há alguns dias e teve um quadro clínico que o levou ao falecimento.Através das suas redes sociais, Mosquito publicou algumas fotos com o seu pai e a seguinte mensagem:

- Difícil encontrar palavras nesse momento, pai… só quero te agradecer por tudo, não conseguimos nos despedir, mas sei que você está orgulhoso e feliz de ver aonde eu cheguei Cuida de mim aí de cima, tá doendo muito, que saudades… só peço pra Deus me dar forças. Bernardo e Melissa vão sentir muito sua falta também, descanse em paz, meu guerreiro, te amo muito – escreveu o jogador.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do LANCE! Mosquito também trocou a sua foto de perfil por uma faixa de luto e recebeu as condolências de diversos companheiros de clube nos comentários da sua publicação.