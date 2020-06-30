Após perder Henrique, Fluminense sonda situação de Rithely, do Sport

Depois de perder o volante Henrique, que voltou ao Cruzeiro, o Fluminense analisa a possibilidade de repor a saída. O clube sondou a situação de Rithely, atualmente no Sport. Ainda não houve proposta oficial e o Flu estuda os próximos passos. O clube pernambucano tem interesse em negociar o jogador em definitivo e o staff do atleta tenta uma liberação.
A comissão técnica do Fluminense sondou o jogador por já conhecê-lo dos tempos de Internacional, onde ele esteve até o final do ano passado e trabalhou com Odair Hellmann. Depois de nove partidas pelo Sport em 2020, Rithely está entre os nomes negociáveis do clube. Ele tem vínculo até 2022.
Em meio a dificuldades financeiras, o Sport recebeu Rithely de volta no início do ano após o volante aceitar uma redução salarial e renegociação das dívidas. Aos 29 anos, ele era titular na equipe.
Pelo lado do Flu, o clube acabou perdendo Henrique, que pediu para voltar ao Cruzeiro por motivos pessoais e foi liberado. O Tricolor ainda avalia as alternativas antes de se lançar ao mercado, especialmente pelo momento de dificuldade financeira acentuada pela pandemia de COVID-19. Antes de sofrer a baixa no elenco, o Fluminense via o setor já fechado e sem necessidade de novas contratações. E MAIS:COLUNA DE VÍDEO: Botafogo e Flu podem ter um 2º semestre nebulosoRelembre jogadores que fizeram três gols no mesmo jogo no RioFluminense tem prejuízo de quase R$ 130 mil em retomada do CariocaFluminense vive dependência e espera confirmação da volta de Nenê E MAIS: