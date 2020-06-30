Após perder Henrique, Fluminense sonda situação de Rithely, do Sport

Crédito: Divulgação/Sport

Depois de perder o volante Henrique, que voltou ao Cruzeiro, o Fluminense analisa a possibilidade de repor a saída. O clube sondou a situação de Rithely, atualmente no Sport. Ainda não houve proposta oficial e o Flu estuda os próximos passos. O clube pernambucano tem interesse em negociar o jogador em definitivo e o staff do atleta tenta uma liberação.

A comissão técnica do Fluminense sondou o jogador por já conhecê-lo dos tempos de Internacional, onde ele esteve até o final do ano passado e trabalhou com Odair Hellmann. Depois de nove partidas pelo Sport em 2020, Rithely está entre os nomes negociáveis do clube. Ele tem vínculo até 2022.

Em meio a dificuldades financeiras, o Sport recebeu Rithely de volta no início do ano após o volante aceitar uma redução salarial e renegociação das dívidas. Aos 29 anos, ele era titular na equipe.