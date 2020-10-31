Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após pênalti perdido, Victor Luís não foge de responsabilidade no Botafogo: 'Assumo totalmente o empate'
futebol

Após pênalti perdido, Victor Luís não foge de responsabilidade no Botafogo: 'Assumo totalmente o empate'

Lateral-esquerdo desperdiçou uma cobrança quando o Alvinegro vencia o Ceará por 2 a 1, na abertura da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 19:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2020 às 19:15
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo desperdiçou uma chance de vitória no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Alvinegro empatou em 2 a 2 com o Ceará, no Nilton Santos, pela 19ª rodada. O primeiro gol foi marcado por Honda, de pênalti. Quando a partida estava 2 a 1 para o Glorioso, Victor Luís, de novo na marca da cal, teve a chance de aumentar a vantagem, mas o lateral finalizou para a fora.
- Eu dei a bola para ele (Honda) bater, aí ele pediu para eu bater porque tinha batido o primeiro. A gente tem que ser homem o suficiente para reconhecer os nossos erros. O time se entregou demais, eu tive a responsabilidade nos meus pés e assumo totalmente esse empate. Estou correndo o máximo que posso, mas é digno que eu assuma o resultado. A equipe se desdobrou e eu infelizmente não consegui concluir. Vou seguir em frente, creio que vou passar desse momento. Temos que aparecer nos momentos ruins também. Nada mais digno como homem - afirmou, emocionado, ao "Premiere".
O resultado não é positivo para o Botafogo, que pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Enquanto isso, o clube de General Severiano vive um período conturbado fora de campo: ainda sem treinador definido para o restante da temporada e passando por protestos da torcida.
- É muito difícil lidar com as conturbações que o clube tem. Se nós falarmos que isso não respinga dentro de campo estamos mentindo. Não procuro me pronunciar sobre isso, mas é difícil. As pessoas tem que pensar em um só Botafogo, tanto dentro quanto fora de campo. Deixar a vaidade de lado, deixar de pensar no eu e pensar no clube. Aí sim o Botafogo vai conseguir a retornar a ter a grande história que teve - completou o lateral.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados