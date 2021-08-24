Após pedir para sair da Juventus, Cristiano Ronaldo deseja atuar pelo Manchester City, diz jornal

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Depois da mudança de clube de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo também pode trocar de time nesta janela de transferências. De acordo com informações do 'L'Equipe', o craque português estaria disposto a trocar a Juventus pelo Manchester City.Segundo a publicação do jornal francês, Cristiano já teria entrado em contato com seu staff para buscar um acordo com a Juventus e com o Manchester City para costurar uma possível transferência e que, por conta disso, não teria sido escalado como titular no jogo de estreia da equipe italiana na rodada da Serie A, no último domingo.

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Pavel Nedved, ex-jogador e atual membro da diretoria do clube italiano, tentou minimizar o rumor de uma possível saída em relação ao craque ter iniciado o jogo contra Udinese no banco de reservas.

- Não vamos tentar criar histórias sensacionalistas quando não há nenhuma. Foi uma decisão que compartilhamos com o jogador. No início da temporada, ele naturalmente não está em sua melhor forma - destacou Nedved.

Cristiano Ronaldo entende que a Juventus não o levará para grandes conquistas nesta temporada e muito menos para a disputa da Bola de Ouro, e aos 36 anos de idade, o português vê uma transferência para o Manchester City, uma atual potência do futebol europeu, com ótimos olhos.

Segundo o 'L'Equipe', Cristiano já teria feito contato com Bernardo Silva, Ruben Dias e João Cancelo, companheiros de seleção portuguesa e jogadores do Manchester City, sobre seu desejo de atuar pela equipe.