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Após Paulista, Caetano retorna ao Corinthians e espera definição do futuro

Zagueiro de 21 anos defendeu o São Caetano no Campeonato Paulista...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 21:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 21:00
Crédito: São Caetano/Divulgação
O zagueiro Caetano voltou às atividades com o Corinthians. O jogador de 21 anos de idade esteve no São Caetano durante o Campeonato Paulista. O defensor, revelado pelo clube paulista, também foi emprestado ao Oeste e no Coritiba, nos últimos anos, para ganhar experiência. Agora, espera a definição do futuro junto à direção do Corinthians.
- Venho trabalhando bastante, não só aqui, mas em todos os times que tive oportunidade. Sei do planejamento que o clube tem pra mim e tenho confiança no que decidirem para meu futuro junto com meus empresários. Sei das minhas qualidades e espero poder com frequência seja aqui no Corinthians ou em outro clube - disse o jogador, completando.
Canhoto, Caetano atua tanto como zagueiro quanto como lateral-esquerdo. O jovem se destaca pela qualidade na saída de bola. Na última Série B do Brasileirão, defendendo o Oeste, teve uma média de 80% de acerto nos passes, 1.8 de média em interceptações e 1.3 em vitórias em duelos aéreos, segundo os dados do SofaScore.
- Eu gosto muito de participar do jogo. Primeiro tenho que cumprir a minha função, que é evitar gols. Depois quero ajudar na fase ofensiva. Treino bastante os passes e a progressão. Me doo bastante para evoluir nesses quesitos. E quero ser importante pros times que estiver - falou o jogador.
João Victor Andrade Caetano, o Caetano, tem 21 anos de idade e nasceu no Rio de Janeiro. No seu currículo tem passagens por Vasco e Botafogo, ainda na base, além do Corinthians. Profissionalmente defendeu as camisas de Oeste e Coritiba, ambos pela Série B do Brasileirão, além do São Caetano no último estadual.

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