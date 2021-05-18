Após Paulista, Caetano retorna ao Corinthians e espera definição do futuro

Crédito: São Caetano/Divulgação

O zagueiro Caetano voltou às atividades com o Corinthians. O jogador de 21 anos de idade esteve no São Caetano durante o Campeonato Paulista. O defensor, revelado pelo clube paulista, também foi emprestado ao Oeste e no Coritiba, nos últimos anos, para ganhar experiência. Agora, espera a definição do futuro junto à direção do Corinthians.

- Venho trabalhando bastante, não só aqui, mas em todos os times que tive oportunidade. Sei do planejamento que o clube tem pra mim e tenho confiança no que decidirem para meu futuro junto com meus empresários. Sei das minhas qualidades e espero poder com frequência seja aqui no Corinthians ou em outro clube - disse o jogador, completando.

Canhoto, Caetano atua tanto como zagueiro quanto como lateral-esquerdo. O jovem se destaca pela qualidade na saída de bola. Na última Série B do Brasileirão, defendendo o Oeste, teve uma média de 80% de acerto nos passes, 1.8 de média em interceptações e 1.3 em vitórias em duelos aéreos, segundo os dados do SofaScore.

- Eu gosto muito de participar do jogo. Primeiro tenho que cumprir a minha função, que é evitar gols. Depois quero ajudar na fase ofensiva. Treino bastante os passes e a progressão. Me doo bastante para evoluir nesses quesitos. E quero ser importante pros times que estiver - falou o jogador.