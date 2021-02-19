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Após passar noite no hospital, Willian Arão recebe alta e inicia tratamento com DM do Flamengo

Com fratura no dedo do pé direito, camisa 5 rubro-negro deixou o hospital na manhã desta sexta-feira e receberá cuidados médicos em casa...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 10:31

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 10:31

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após sofrer uma fratura no dedo do pé direito e passar a noite no hospital, Willian Arão recebeu alta na manhã desta sexta-feira. O Flamengo anunciou que o atleta está em casa sob os cuidados do departamento médico. As chances do atleta estar em campo contra o Internacional, no próximo domingo, no Maracanã, são remotas.
+ Gols, passes, posse de bola, desarmes, faltas e mais: a “decisão” entre Flamengo e Inter em númerosArão teve uma lesão na falange distal, situada na ponta do dedo, após se desequilibrar no banheiro e bater com o pé em uma superfície dura. O dedo que sofreu a fratura foi imobilizado no hospital.
Para o grupo e a comissão técnica, a lamentação se dá pelo bom momento que o camisa 5 se encontrava. Um dos líderes técnicos e pelo tempo de casa, Arão foi improvisado por Rogério Ceni na defesa e deu conta do recado. Seu deslocamento para a zaga ainda deu oportunidade para Diego entrar no meio de campo, e o setor ofensivo também apresentou melhora em certos aspectos.
+ Fla na cola do líder: simule os resultados do Brasileirão
Já para Arão, a chateação se dá por conta do período decisivo do Brasileirão. No domingo, o Flamengo, vice-líder, recebe o líder Internacional - que, caso vença no Maracanã, garantirá o título. O Rubro-Negro, por sua vez, precisa de duas vitórias para ser campeão sem depender de outros resultados. Na rodada final, em 25 de fevereiro, o time de Rogério Ceni visitará o São Paulo no Morumbi.

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