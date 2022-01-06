Após passagem pela Chapecoense, zagueiro Ignácio fala sobre retorno ao Bahia

A equipe do Bahia se reapresentou nesta semana para dar início a preparação para a temporada de 2022. Depois de ser emprestado para a Chapecoense, o zagueiro Ignácio retornou ao clube nordestino para a disputa das competições da temporada onde a prioridade é retornar a elite do futebol nacional.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSE, em seu retorno, o jogador de 25 anos de idade não deixou de prestar seu agradecimento ao clube de Santa Catarina pela oportunidade de se manter em atividade na última temporada.

- Feliz demais em poder voltar ao Bahia. Agradeço muito à Chapecoense pela oportunidade que me deu de vestir aquela camisa e também por ter me dado uma sequência na elite do futebol brasileiro. É um clube que tem meu carinho e admiração, deixo aqui também registrada a minha torcida pela restruturação do clube - disse o atleta.

Com dois gols e uma assistência no Brasileirão, Ignácio foi um dos zagueiros com mais participações em gols na competição. Além disso, el levou apenas cinco cartões amarelos e nenhum vermelho, sendo um dos jogadores da posição com menos cartões em todo o torneio, tendo também uma média de apenas uma falta por partida.

Outros números do jogador também impressionam. Ao todo, o zagueiro teve um aproveitamento de 68,6% das ações totais bem sucedidas, 86,3% do total de passes corretos e 59,4% dos duelos defensivos ganhos.

- Volto mais maduro e com mais experiência. Agora tenho como objetivo buscar uma sequência aqui no Bahia, assim como tive lá na Chape. Claro que sempre respeitando meus companheiros, que também têm muita qualidade. Vou continuar trabalhando forte e focado como sempre fiz em minha carreira, para quando o professor optar por mim, eu estar preparado para ajudar o clube a voltar para onde não deveria ter saído, que é na Série A - contou.