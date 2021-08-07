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Após ouro, Isaquias Queiroz manda recado para torcida do Flamengo: 'Feliz de representar esse timaço'

Atleta do Flamengo, Isaquias Queiroz conquistou a medalha de ouro na canoagem de velocidade C1 1000m nos Jogos Olímpicos de Tóquio...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 11:30
Crédito: Isaquias Queiroz e a medalha de ouro da canoagem em velocidade C1 1000m (Miriam Jeske/COB
Medalhista de ouro na canoagem de velocidade C1 1000m nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na noite desta sexta-feira, o brasileiro Isaquias Queiroz mandou um recado especial para a torcida do Flamengo após a conquista histórica. Veja!
- Queria agradecer a vocês pelo carinho e pela torcida, e a todo pessoal do Flamengo. Muito feliz de estar representando esse timaço e por poder ganhar a medalha pelo Flamengo! - afirmou o atleta, em vídeo publicado pelo clube. Com o ouro em Tóquio, Isaquias Queiroz chegou a quatro medalhas olímpicas - três foram nos Jogos do Rio, em 2016. O atleta ainda tem oito ouros, duas pratas e seis bronzes em Mundiais, e é tricampeão dos Jogos Pan-Americanos.
Isaquias Queiroz está em sua segunda passagem pelo clube da Gávea. A primeira foi entre 2010 e 2013 e, em 2019, ele voltou para o Mais Querido.

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