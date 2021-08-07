Após ouro, Isaquias Queiroz manda recado para torcida do Flamengo: 'Feliz de representar esse timaço'

Medalhista de ouro na canoagem de velocidade C1 1000m nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na noite desta sexta-feira, o brasileiro Isaquias Queiroz mandou um recado especial para a torcida do Flamengo após a conquista histórica. Veja!

- Queria agradecer a vocês pelo carinho e pela torcida, e a todo pessoal do Flamengo. Muito feliz de estar representando esse timaço e por poder ganhar a medalha pelo Flamengo! - afirmou o atleta, em vídeo publicado pelo clube. Com o ouro em Tóquio, Isaquias Queiroz chegou a quatro medalhas olímpicas - três foram nos Jogos do Rio, em 2016. O atleta ainda tem oito ouros, duas pratas e seis bronzes em Mundiais, e é tricampeão dos Jogos Pan-Americanos.