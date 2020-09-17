Após oito meses, Frazan volta aos treinos com o elenco no Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Oito meses depois, o zagueiro Frazan, enfim, voltou a treinar com o elenco do Fluminense. Nesta quinta-feira, o jogador retomou os trabalhos com bola como a última parte da sua recuperação. Cria de Xerém, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em 13 de janeiro, ainda na pré-temporada, e passou por uma cirurgia no dia 10 de fevereiro. Desde então, vinha com acompanhamento do departamento médico.

- Está sendo um dia muito especial para mim por ter voltado a treinar com o grupo. Estou voltando aos poucos para pegar, de novo, a confiança que eu tinha antes da lesão, fazer os movimentos que eu fazia antes. Quero agradecer também ao departamento médico, a fisiologia, a fisioterapia e a preparação física que me ajudaram esse tempo todo. Foi um período difícil para mim, mas agora espero voltar como eu estava antes e ir, aos poucos, me preparando para quando tiver oportunidade, voltar a jogar - afirmou o jogador, ao site oficial.

O retorno será aos poucos e de forma progressiva para que Frazan recupere a confiança e possa adquirir novamente os movimentos que fazia antes de se lesionar. No mês passado, o LANCE! já havia antecipado a possibilidade de o jovem retornar em setembro. Atualmente, a concorrência é com Nino, Matheus Ferraz, Digão e Luccas Claro.

- O Frazan está em um processo de readaptação. Ainda têm coisas para serem corrigidas e, neste momento, a readaptação de campo está sendo importante para ele, ajudando até no estado psicológico dele. Agora o trabalho é bem progressivo. Ele vai participando do aquecimento, como parede ou coringa, para evitar muito contato físico, vamos aumentando aos poucos as distâncias e a carga. Treino a treino vamos vendo a evolução dele e vamos soltando no treinamento mais complexo, exigindo cada vez mais as correções, o que ele tem que melhorar. Vamos relembrando todas as informações de movimento que ele fazia antes. O desenvolvimento dele está sendo bem satisfatório - disse o preparador físico Flávio Vignoli.