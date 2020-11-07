Após oito anos, Karen se despede do Flamengo/Marinha: 'Foi uma honra'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Chegou ao fim a longa passagem de Karen pelo Flamengo/Marinha, que durou, ao todo, oito anos. Na última sexta-feira, a zagueira de 35 anos postou nas suas redes sociais uma bela mensagem de despedida ao clube, onde atuou por cinco temporadas (a três anteriores foram defendendo a instituição militar, antes da fusão com o Rubro-Negro).

- Deixo aqui minha gratidão à Marinha do Brasil, ao Flamengo, aos funcionários, às minhas companheiras, à comissão técnica e a todos que fizeram parte do meu dia a dia ao longo desses anos. Levarei com muito carinho todos os momentos que passei aqui. Foi uma honra. Obrigada, Marinha. Obrigada, Flamengo. Muito obrigada, Nação! - escreveu a defensora.

No Rio, Karen acumulou também passagens por Vasco e Botafogo, e, em 2011, chegou a disputar os Jogos Pan-Americanos pela Seleção Brasileira. Cabe destacar que a passagem foi encurtada pois o Flamengo acabou não se classificando para a segunda fase do Brasileiro Feminino A1 de 2020.

Confira a mensagem de Karen na íntegra:

"Esse ano encerro um ciclo que começou em 2012, uma parte muito especial em minha vida. Me despeço após completar 8 anos de Marinha do Brasil e 5 anos defendendo a camisa Rubro-Negra com muita raça e paixão, dentro e fora das quatro linhas.

Foi um privilégio e um grande prazer, e carregarei com muito orgulho ter representado as Forças Armadas nos Jogos Mundiais Militares.

Deixo aqui minha gratidão à Marinha do Brasil, ao Flamengo, aos funcionários, às minhas companheiras, à comissão técnica e a todos que fizeram parte do meu dia a dia ao longo desses anos.