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futebol

Após oito anos, Karen se despede do Flamengo/Marinha: 'Foi uma honra'

Zagueiro de 35 anos defendia a instituição militar desde 2012 e, devido à fusão com o Fla, passou também a vestir rubro-negro em 2015...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 18:01

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 18:01

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Chegou ao fim a longa passagem de Karen pelo Flamengo/Marinha, que durou, ao todo, oito anos. Na última sexta-feira, a zagueira de 35 anos postou nas suas redes sociais uma bela mensagem de despedida ao clube, onde atuou por cinco temporadas (a três anteriores foram defendendo a instituição militar, antes da fusão com o Rubro-Negro).
- Deixo aqui minha gratidão à Marinha do Brasil, ao Flamengo, aos funcionários, às minhas companheiras, à comissão técnica e a todos que fizeram parte do meu dia a dia ao longo desses anos. Levarei com muito carinho todos os momentos que passei aqui. Foi uma honra. Obrigada, Marinha. Obrigada, Flamengo. Muito obrigada, Nação! - escreveu a defensora.
No Rio, Karen acumulou também passagens por Vasco e Botafogo, e, em 2011, chegou a disputar os Jogos Pan-Americanos pela Seleção Brasileira. Cabe destacar que a passagem foi encurtada pois o Flamengo acabou não se classificando para a segunda fase do Brasileiro Feminino A1 de 2020.
Confira a mensagem de Karen na íntegra:
"Esse ano encerro um ciclo que começou em 2012, uma parte muito especial em minha vida. Me despeço após completar 8 anos de Marinha do Brasil e 5 anos defendendo a camisa Rubro-Negra com muita raça e paixão, dentro e fora das quatro linhas.
Foi um privilégio e um grande prazer, e carregarei com muito orgulho ter representado as Forças Armadas nos Jogos Mundiais Militares.
Deixo aqui minha gratidão à Marinha do Brasil, ao Flamengo, aos funcionários, às minhas companheiras, à comissão técnica e a todos que fizeram parte do meu dia a dia ao longo desses anos.
Levarei com muito carinho todos os momentos que passei aqui. Foi uma honra. Obrigada Marinha. Obrigada Flamengo. Muito obrigada, Nação!"

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