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Após o Dérbi, Corinthians volta a treinar, mas só reservas vão a campo

Timão retomou as atividades nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, onde o elenco está concentrado. Enquanto os titulares fizeram recuperação, os reservas treinaram em campo...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 20:52

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 20:52

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Após vencer o Dérbi na última quarta-feira, na Arena, por 1 a 0, o Corinthians segue em concentração no CT Joaquim Grava, nesta quinta-feira, respeitando o protocolo estabelecido pela Federação Paulista de Futebol para a continuidade do estadual, que exige que as delegações dos clubes da Série A1 fiquem confinadas até o fim da participação na competição.Na tarde desta quinta, os atletas que iniciaram a partida se dedicaram à recuperação física, enquanto a outra parte do grupo realizou um treino técnico em campo, aprimorando fundamentos. Essa atividade contou com a presença do atacante Jô, que aguarda regularização e não pode atuar nestas rodadas.
Caso o Timão garanta vaga nas quartas de final, ele poderá ser inscrito para o mata-mata do Paulistão. Vale lembrar que para levar a esperança de classificação para a última rodada da fase de grupos, o Alvinegro precisa torcer para que o Guarani não vença o Botafogo-SP, às 20h, desta quinta-feira.
Como tem sido regra nesta retomada, os jornalistas não podem acompanhar os treinos in loco, também seguindo recomendações do protocolo estabelecido pela FPF. No entanto, a tendência é que no próximo domingo Tiago Nunes repita o time que venceu o rival: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel e Camacho; Ramiro, Luan e Everaldo; Boselli.
Nesta sexta-feira, às 15h, o comandante corintiano inicia a montagem da equipe que enfrenta o Oeste, no próximo domingo, às 16h, na Arena Barueri. O elenco finaliza a preparação neste sábado, também com atividade marcada para o período da tarde. Se garantir classificação às quartas, a delegação permanece concentrada no CT Joaquim Grava, depois da partida.

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