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Após novo título, Gabigol compara o Flamengo ao Real Madrid: 'Todo mundo quer estar aqui'

Artilheiro rubro-negro no Brasileirão rasgou elogios ao clube: 'Você acha que os jogadores do São Paulo não querem estar no Flamengo?'...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 11:34

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 11:34

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Um dos principais destaques do Flamengo na campanha no Brasileirão, Gabigol não poupou elogios ao clube. Após conquistar mais um título com a camisa rubro-negra, o atacante ressaltou a força do elenco e descreveu o Fla como o “Real Madrid do Brasil”.
+ Os números dos principais nomes do Flamengo na campanha do Octa!- Independentemente do jogador, se joga muito ou não, a torcida deve confiar. Chegar no Flamengo não é muito fácil. O Flamengo é o Real Madrid do Brasil. É onde todos jogadores querem estar. Ou você acha que os jogadores do São Paulo não querem estar no Flamengo. Ou do Grêmio não querem estar no Flamengo? Todo mundo quer estar aqui, mas para estar aqui, tem que ganhar - disse ele, em entrevista ao canal Paparazzo Rubro-Negro.
Apesar de passar em branco contra o São Paulo, Gabigol foi o artilheiro do time na competição, com 14 gols. Nas seis rodadas anteriores, ele havia marcado em todos os jogos e se tornou peça-chave na arrancada rubro-negra na reta final.
Diferentemente de 2019, o título do Brasileirão 2020 foi no sufoco. O Flamengo perdeu por 2 a 1 para o São Paulo na noite desta quinta-feira, e só se sagrou campeão porque o Internacional não conseguiu vencer o Corinthians - empatou em 0 a 0. Dessa forma, o Flamengo terminou com 71 pontos, enquanto o Colorado ficou com 70.

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