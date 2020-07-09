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Após novo exame, Vinícius Júnior testa negativo para coronavírus

Depois de um primeiro exame, que não mostrou resultados claros, brasileiro, do Real Madrid, não foi infectado pela doença e poderá integrar o elenco para o jogo desta sexta...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 16:06

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 16:06

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
O atacante Vinícius Júnior testou negativo para coronavírus nos exames realizados na manhã desta quinta-feira. Depois de um primeiro exame, que não mostrou resultados claros, um novo teste confirmou que o brasileiro não foi infectado pela doença e poderá se juntar ao elenco do Real Madrid, que enfrenta o Alavés nesta sexta, às 17h (horário de Brasília).
Mais cedo, Zidane revelou, em entrevista coletiva, que os testes realizados no brasileiro, na quarta, haviam apresentado um problema e que ele passaria por novos testes para confirmar se foi infectado pelo vírus. Por este motivo, o jogador não participou do treinamento do Real Madrid pela manhã por conta do protocolo da liga espanhola.
Neste sentido, o comandante contará com um importante reforço para a disputa do título do Campeonato Espanhol. Vale lembrar, que em caso de vitória, a equipe merengue abrirá quatro pontos de diferença para o Barcelona, restando apenas três rodadas para o fim da competição. Apesar da pandemia e da ausência dos torcedores no estádio, a disputa do título da La Liga tende a ser emocionante até o fim.
Com os cuidados redobrados e seguindo os protocolos da Liga, Zidane confirmou o afastamento do atacante Luka Jovic das atividades do Real Madrid, após o jogador ter contato com um amigo que testou positivo para COVID-19. Conforme disse o treinador, o atleta seguirá os protocolos de segurança para evitar contaminação.

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