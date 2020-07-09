Após novo exame, Vinícius Júnior testa negativo para coronavírus

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

O atacante Vinícius Júnior testou negativo para coronavírus nos exames realizados na manhã desta quinta-feira. Depois de um primeiro exame, que não mostrou resultados claros, um novo teste confirmou que o brasileiro não foi infectado pela doença e poderá se juntar ao elenco do Real Madrid, que enfrenta o Alavés nesta sexta, às 17h (horário de Brasília).

Mais cedo, Zidane revelou, em entrevista coletiva, que os testes realizados no brasileiro, na quarta, haviam apresentado um problema e que ele passaria por novos testes para confirmar se foi infectado pelo vírus. Por este motivo, o jogador não participou do treinamento do Real Madrid pela manhã por conta do protocolo da liga espanhola.

Neste sentido, o comandante contará com um importante reforço para a disputa do título do Campeonato Espanhol. Vale lembrar, que em caso de vitória, a equipe merengue abrirá quatro pontos de diferença para o Barcelona, restando apenas três rodadas para o fim da competição. Apesar da pandemia e da ausência dos torcedores no estádio, a disputa do título da La Liga tende a ser emocionante até o fim.