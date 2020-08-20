Após novo exame, João Lucas vê necessidade de tratamento e desfalca o Flamengo contra o Botafogo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Dor de cabeça para Domènec Torrent. Não bastasse a cobrança por resultados melhores, o treinador do Flamengo não poderá contar com João Lucas para o clássico deste domingo, contra o Botafogo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Após novo exame, nesta quinta, foi informado que o lateral-direito iniciou tratamento junto ao departamento médico, no Ninho do Urubu.

> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro João Lucas teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda constatada. O Flamengo não informou o grau da lesão e nem o prazo de recuperação, como de praxe, mas a sua participação neste fim de semana está descartada.

Contratado para suprir a saída de Rafinha, Mauricio Isla chega ao Rio de Janeiro na manhã de sábado (por volta das 5h30). De olho em Guga, do Atlético-MG, o Flamengo tem como prioridade, neste momento, inscrever o lateral chileno no Campeonato Brasileiro e na Libertadores.

A expectativa é que Isla esteja à disposição de Dome no dia 30 de agosto, quando o Flamengo visita o Santos.