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Após novo exame, João Lucas vê necessidade de tratamento e desfalca o Flamengo contra o Botafogo

Baixa confirmada! Lateral-direito, depois da saída de Rafinha, havia sido titular pela segunda vez consecutiva na última noite, contra o Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 16:24

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 16:24

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Dor de cabeça para Domènec Torrent. Não bastasse a cobrança por resultados melhores, o treinador do Flamengo não poderá contar com João Lucas para o clássico deste domingo, contra o Botafogo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Após novo exame, nesta quinta, foi informado que o lateral-direito iniciou tratamento junto ao departamento médico, no Ninho do Urubu.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro João Lucas teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda constatada. O Flamengo não informou o grau da lesão e nem o prazo de recuperação, como de praxe, mas a sua participação neste fim de semana está descartada.
Contratado para suprir a saída de Rafinha, Mauricio Isla chega ao Rio de Janeiro na manhã de sábado (por volta das 5h30). De olho em Guga, do Atlético-MG, o Flamengo tem como prioridade, neste momento, inscrever o lateral chileno no Campeonato Brasileiro e na Libertadores.
A expectativa é que Isla esteja à disposição de Dome no dia 30 de agosto, quando o Flamengo visita o Santos.
Em tempo: o jogo do Flamengo contra o Botafogo será realizado às 11h deste domingo, no Maracanã.

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