Após novo capítulo do "caso Valbuena", Benzema se defende: 'Até quando essa farsa?'

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Após receber a notícia que será julgado sob a acusação de "cumplicidade em tentativa de chantagem" contra Mathieu Valbuena, o atacante Benzema não tardou em reagir. Nas redes sociais, o atleta do Real Madrid se defendeu das acusações e mostrou estar pronto para a batalha judicial.

+ Bayern interessado em meia, e United pode pagar R$ 653 milhões em atleta rival… Veja o Dia do Mercado- Até quando essa farsa vai durar, hein - postou Benzema nos Stories do Instagram, seguido de dois emojis que resumem seu estado de espírito: uma chama e duas espadas cruzadas para anunciar que ele continuará a se defender.

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