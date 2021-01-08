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Após novo capítulo do "caso Valbuena", Benzema se defende: 'Até quando essa farsa?'

Atacante do Real Madrid será julgado por cumplicidade em tentativa de chantagem...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2021 às 14:20

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 14:20

Crédito: AFP
Após receber a notícia que será julgado sob a acusação de "cumplicidade em tentativa de chantagem" contra Mathieu Valbuena, o atacante Benzema não tardou em reagir. Nas redes sociais, o atleta do Real Madrid se defendeu das acusações e mostrou estar pronto para a batalha judicial.
+ Bayern interessado em meia, e United pode pagar R$ 653 milhões em atleta rival… Veja o Dia do Mercado- Até quando essa farsa vai durar, hein - postou Benzema nos Stories do Instagram, seguido de dois emojis que resumem seu estado de espírito: uma chama e duas espadas cruzadas para anunciar que ele continuará a se defender.
+ Real na cola do líder: confira a tabela completa da La Liga
O caso aconteceu em julho de 2015, quando Valbuena foi ameaçado por ter um vídeo íntimo com a esposa exposto na internet por dois homens. Benzema é suspeito de ter intermediado o contato e incitado o ex-colega de seleção francesa a pagar os chantagistas.

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