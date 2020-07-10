Após novo atraso salarial, Timão conta com entendimento do elenco

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians completou o terceiro meses de atraso salarial para o elenco. Além do pagamento neste mês de julho, estão pendentes ainda os meses de abril e de junho. No entanto, a compreensão do elenco perante à crise econômica tem gerado certo alívio no clube, além de tempo para conseguir reorganizar a situação, especialmente no reinício das competições.Segundo apurou o LANCE!, a estratégia dos dirigentes, desde o início da pandemia de coronavírus (fator considerado crucial para os atrasos), foi de manter conversas constantes com todo o grupo ou com seus líderes, inclusive explicando detalhes dos problemas financeiros corintianos. Esse movimento aproximou as partes e proporcionou um clima de entendimento.

As conversas facilitaram também a redução salarial de 25% durante o período sem treinos e jogos. O momento vivido pelo país e pelo mundo, não só no caso do futebol, foi levado em conta pelos atletas, alguns deles, como Cássio, que está no clube há muitos anos, ajudaram nesse convencimento, como o próprio goleiro comentou em entrevista coletiva na última quinta-feira.