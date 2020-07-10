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futebol

Após novo atraso salarial, Timão conta com entendimento do elenco

Com três meses de salários devidos aos jogadores, Corinthians encontra mais uma vez a compreensão do grupo em meio à crise provocada pela pandemia de coronavírus...

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2020 às 11:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians completou o terceiro meses de atraso salarial para o elenco. Além do pagamento neste mês de julho, estão pendentes ainda os meses de abril e de junho. No entanto, a compreensão do elenco perante à crise econômica tem gerado certo alívio no clube, além de tempo para conseguir reorganizar a situação, especialmente no reinício das competições.Segundo apurou o LANCE!, a estratégia dos dirigentes, desde o início da pandemia de coronavírus (fator considerado crucial para os atrasos), foi de manter conversas constantes com todo o grupo ou com seus líderes, inclusive explicando detalhes dos problemas financeiros corintianos. Esse movimento aproximou as partes e proporcionou um clima de entendimento.
As conversas facilitaram também a redução salarial de 25% durante o período sem treinos e jogos. O momento vivido pelo país e pelo mundo, não só no caso do futebol, foi levado em conta pelos atletas, alguns deles, como Cássio, que está no clube há muitos anos, ajudaram nesse convencimento, como o próprio goleiro comentou em entrevista coletiva na última quinta-feira.
- Se for ver, o clube parado há três meses, não entra receita... Não adianta chegarmos aqui e ficar criticando o clube. Vou ser bem honesto: lógico, você quer receber em dia, não só no futebol, em todas as profissões. Estou aqui na minha nona temporada aqui, nunca aconteceu de atrasar um mês. O salário sempre foi certinho. Isso é uma das primeiras coisas que quando um jogador chega a gente conversa. Eles perguntam, e eu falo. Mas infelizmente aconteceu essa situação de estarmos com salários atrasados. Temos conversado com a diretoria, que nos passou algumas situações. Eles estão trabalhando forte para voltar à normalidade e não ter mais atrasos - explicou o arqueiro.

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