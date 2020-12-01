Após novembro quase perfeito, Palmeiras inicia dezembro recheado de decisões

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

No início de novembro, muitos torcedores do Palmeiras não imaginavam que o clube poderia iniciar dezembro brigando pelas três competições que ainda lhe restam nesta temporada. Nas oitavas da Copa do Brasil, Libertadores, e distante dos líderes do Brasileirão, o novo trabalho de um estrangeiro que pouco conhecia o futebol do país ainda era uma incógnita para muitos.

Abel Ferreira chegou e pegou um elenco mais confiante após a curta passagem de Andrey Lopes e, mesmo com muitos problemas por causa das eliminatórias da Copa do Mundo e também do surto de Covid-19 que contaminou o grupo alviverde, o saldo do mês foi muito positivo.

O novo técnico alviverde desembarcou em São Paulo já se classificando para as quartas da Copa do Brasil, com uma magra vitória por 1 a 0, sobre o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque.>> CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO ATUALIZADA

No Brasileirão, as vitórias sobre Vasco, Fluminense e Athletico-PR, fizeram com que o clube se mantivesse no G4 e na cola dos líderes da tabela, mesmo com um jogo a menos do que alguns de seus concorrentes. A única derrota de Abel aconteceu para o Goiás, quando o time não tinha mais de 20 atletas disponíveis e ainda ficou com um a menos desde o primeiro tempo.

Por causa da pandemia e da pausa no calendário do futebol brasileiro no primeiro semestre, o mês de dezembro para a delegação alviverde não será de festas e descanso. Muito pelo contrário: caso avance na competição continental, terá que lidar com as duas partidas das quartas contra Libertad ou Jorge Wilstermann e, além disso, enfrentar o América-MG pelos jogos da semifinal da Copa do Brasil. Isso sem contar o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, marcado para as 16h do próximo domingo (6).

Para chegar vivo nas três competições em 2021, o clube terá que repetir o sucesso do mês passado e fazer com que o seu torcedor tenha mais motivos para celebrar o ‘Reveillón'.

Com o departamento médico quase esvaziado, Abel Ferreira inicia o último mês do ano com somente os desfalques de Felipe Melo, Wesley e Luan Silva que só devem voltar em 2021, e também de Luiz Adriano, que ainda deve ficar mais duas semanas de molho.

Marcos Rocha e Renan, positivados para Covid-19 no último sábado (28), devem retornar ao clube na próxima semana.Confira a tabela alviverde para este mês de dezembro:

02/12 – Palmeiras x Delfín-EQU – Oitavas Copa Libertadores (Allianz Parque)

06/12 – Santos x Palmeiras – Brasileirão (Vila Belmiro)

09/12 – Possível ida das quartas da Libertadores – Fora

12/12 – Palmeiras x Bahia – Brasileirão (Allianz Parque)

16/12 – Possível volta das quartas da Libertadores – Allianz Parque

20/12 – Internacional x Palmeiras – Brasileirão (Beira-Rio)