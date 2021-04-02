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Após nove meses e um gol, Botafogo confirma rescisão contratual de marfinense Kalou

Clube anuncia oficialmente que jogador está fora do elenco do Glorioso para 2021. Com alto salário, ex-Chelsea já vinha tratando rescisão desde março...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 12:12

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 12:12
Crédito: Com 27 jogos e um gol, Kalou não seguirá no Botafogo em 2021 (Vítor Silva / Botafogo
O astro marfinense Salomon Kalou não faz mais parte do elenco do Botafogo. O Glorioso anunciou, na manhã desta sexta-feira, que o atacante acordou com o clube sua rescisão contratual e está fora da temporada 2021. Com 27 jogos e um gol, Kalou já vinha negociando sua saída desde fevereiro. O jogador, inclusive, já se despediu dos companheiros de elenco.
+ Veja tabela do Cariocão e entenda a situação do Glorioso na Taça GuanabaraOs números de Kalou acabaram incomodando torcedores em 2020, na temporada onde ele não conseguiu ajudar ao clube no rebaixamento para a Série B. Pelo alto salário e com a queda de receitas geradas na segunda divisão do Brasileirão, o Botafogo tinha o interesse em rescindir com Kalou.
- Está difícil. Acabei de receber uma proposta do advogado dele completamente diferente do que eu tinha acertado. Vamos ver como vai ficar isso - afirmou Durcesio Mello, presidente do Botafogo, em entrevista ao LANCE!, em março.
Fora dos planos do treinador Marcelo Chamusca, Kalou entrou em campo pela última vez em fevereiro, na derrota para o Sport, ainda pelo Brasileirão. O gol anotado por ele foi no empate com o Corinthians. O atleta sequer havia sido relacionado para os jogos do Carioca.
Kalou desembarcou no Brasil em julho de 2020, já com a expectativa de formar dupla com o japonês Honda. O marfinense ex-Chelsea teve uma apresentação de gala, mas acabou tendo uma adaptação demorada ao futebol brasileiro. Nove meses depois, ele deixa o clube, seguindo os passos de Honda.
Veja a nota divulgada pelo clube:O Botafogo de Futebol e Regatas informa que o atleta Salomon Kalou não faz mais parte do elenco profissional. Após assinar o acordo de rescisão, Kalou se despediu dos companheiros do Departamento de Futebol. O Clube deseja sucesso em seus futuros desafios.

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