Após nova chance no Santos, Lucas Lourenço cita sonho de jogar Liberta

Crédito: Ivan Storti/Santos

Incluso na nova lista de inscritos do Santos para a retomada da Copa Libertadores da América, a partir desta terça-feira (15), às 21h30, contra o Olimpia (PAR), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do grupo G, o meia Lucas Lourenço, que fez a sua estreia na temporada, entrando no segundo tempo do empate em 2 a 2 contra o São Paulo, neste sábado (12), também na Vila, revelou que disputar o torneio é um sonho para ele.

– Uma competição que todos querem jogar, é um sonho de criança, ver os meus ídolos jogando, e hoje estar participando, para mim, é uma honra. Espero que a gente vá longe – disse o meia à Santos TV, após o clássico.Prata da casa, o jogador esteve perto de deixar o Peixe nesta temporada, mas teve o seu contrato renovado até 2024, após ele ser integrado entre os profissionais. Cuca, atual treinador santista, foi também o primeiro a dar uma oportunidade a ele no time principal, na última rodada do Brasileirão de 2018, quando o Alvinegro não tinha mais pretensões no campeonato, o técnico colocou o garoto durante a partida contra o Sport, na Ilha do Retiro.

Não aproveitado pelos técnicos seguintes, Jorge Sampaoli e Jesualdo Ferreira, Lucas treinava no Santos B, mas voltou a ter chances desde o retorno de Cuca ao comando da equipe.

Sem poder contratar, por conta de uma ação imposta pela Fifa, devido a uma dívida de cerca de R$ 30 milhões que o Peixe tem com o Hamburgo (ALE), desde 2017, a base santista tem sido o único local de garimpo para o Alvinegro Praiano desde março.