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Após negociação frustrada, Benzema afirma que Mbappé jogará pelo Real Madrid: 'Tenho certeza'

Atacante do Real Madrid falou sobre possível chegada do companheiro de seleção ao clube merengue e disse não ter dúvidas que atleta do PSG realizará seu sonho...
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Publicado em 

02 set 2021 às 08:47

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 08:47

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
A janela de transferências fechou na última terça-feira. E com ela, veio a confirmação de que o atacante Kylian Mbappé seguirá no Paris Saint-Germain na temporada, mesmo após uma proposta de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) do Real Madrid. No entanto, já há quem garanta que o jogador atuará no clube espanhol.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022Depois do empate da França com a Bósnia e Herzegovina na última quarta-feira, em Estrasburgo, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, o atacante Karim Benzema falou sobre o tema e comentou a negociação do Real Madrid, o seu clube, com o PSG por Mbappé.
- Mbappé e eu nos damos muito bem dentro e fora do campo, e é claro que gostaria que ele estivesse comigo no Real Madrid, que é o melhor time do mundo, mas você tem que respeitar o clube dele - disse o atleta em entrevista à rádio "RTL".
A novela sobre uma possível transferência de Kylian Mbappé ao Real Madrid durou por toda a janela de transferências e teve capítulos finais somente no encerramento do mercado. Na véspera, os espanhóis chegaram a desistir, mas fizeram a última proposta nas últimas horas.
+ Quais clubes contrataram melhor na janela de transferências na Europa? Veja ranking do LANCE!
Benzema não quis entrar em detalhes para dizer se Mbappé já tem um acordo com o Real Madrid para a próxima temporada, quando poderá deixar o PSG sem custos, mas disse que não tem dúvidas que o atacante de 22 anos será um merengue.
- Tenho a certeza que um dia jogará pelo Real Madrid - concluiu.

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