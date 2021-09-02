Após negociação frustrada, Benzema afirma que Mbappé jogará pelo Real Madrid: 'Tenho certeza'

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A janela de transferências fechou na última terça-feira. E com ela, veio a confirmação de que o atacante Kylian Mbappé seguirá no Paris Saint-Germain na temporada, mesmo após uma proposta de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) do Real Madrid. No entanto, já há quem garanta que o jogador atuará no clube espanhol.

+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022Depois do empate da França com a Bósnia e Herzegovina na última quarta-feira, em Estrasburgo, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, o atacante Karim Benzema falou sobre o tema e comentou a negociação do Real Madrid, o seu clube, com o PSG por Mbappé.

- Mbappé e eu nos damos muito bem dentro e fora do campo, e é claro que gostaria que ele estivesse comigo no Real Madrid, que é o melhor time do mundo, mas você tem que respeitar o clube dele - disse o atleta em entrevista à rádio "RTL".

A novela sobre uma possível transferência de Kylian Mbappé ao Real Madrid durou por toda a janela de transferências e teve capítulos finais somente no encerramento do mercado. Na véspera, os espanhóis chegaram a desistir, mas fizeram a última proposta nas últimas horas.

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Benzema não quis entrar em detalhes para dizer se Mbappé já tem um acordo com o Real Madrid para a próxima temporada, quando poderá deixar o PSG sem custos, mas disse que não tem dúvidas que o atacante de 22 anos será um merengue.