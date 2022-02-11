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futebol

Após não renovar com o Botafogo, Warley é anunciado pelo Coritiba

Jogador que foi anunciado como lateral-direito pelo Coxa Branca se destacou em 2021 na campanha do título da Série B na equipe carioca...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 14:19

LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2022 às 14:19
Jogador de destaque na campanha do ano passado onde o Botafogo ficou com o título da Série B do Brasileirão, Warley foi anunciado como o mais novo reforço da equipe do Coritiba. Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSComo citou o próprio portal oficial do Verdão, o jogador chega para o clube sendo classificado como lateral-direito, posição bem diferente da qual ele se habituou e conseguiu maior visibilidade no clube do Rio de Janeiro que era a de atacante pelas beiradas.
Além da trajetória com números da ordem de 67 partidas, seis gols, oito assistências e o título nacional de 2021 no time carioca, Warley atuou em sua carreira no Santa Cruz (seu clube formador) e também no CSA.
O atleta de 22 anos de idade que não chegou a um acordo para prolongar seu vínculo com o Botafogo no fim do ano passado vem para um setor onde o "dono" da posição é visto como o maior ativo do clube: Natanael.
Crédito: Divulgação/Coritiba

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