Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após não fechar com Yuri Alberto, Palmeiras se fecha na busca por um novo nome para o ataque
futebol

Após não fechar com Yuri Alberto, Palmeiras se fecha na busca por um novo nome para o ataque

Verdão não chegou a um acordo com o Internacional por Yuri Alberto, e agora o Departamento de Futebol palmeirense se blinda em busca de um 'camisa 9'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jan 2022 às 06:00

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 06:00

O Natal passou e o presente tão esperado pela torcida do Palmeiras não veio. Porém, a diretoria alviverde, encabeçada pela nova presidente Leila Pereira, trabalha firme em busca de um novo centroavante. Contudo, a direção palmeirense adotou uma postura cautelosa enquanto trabalha nomes que se encaixem no perfil técnico e financeiro do clube, para isso o Departamento de Futebol está blindado enquanto o 'camisa 9' não é definido.
O receio da cúpula palestrina é a supervalorização de alguns atletas por meio dos clubes e até mesmo de agentes na hora da negociação. Leila Pereira já deixou claro que não fará loucuras financeiras no comando do Palmeiras.
O Verdão chegou a negociar com Yuri Alberto, atacante que se destacou pelo Internacional na última temporada, tendo marcado 19 gols em 55 jogos, mas durante a negociação não chegou a um valor que chegasse a um consenso com a diretoria colorada. O Palestra fez oferta inicial na casa dos 10 milhões de euros (R$ 64 mi na cotação atual), mas o Internacional não quis conversas por mais de 15 milhões de euros (R$ 96 mi) e o clube paulista se retirou da negociação.
Agora, a direção palestrina mapeia um novo nome no mercado para a posição de centrovante, principalmente ocupando uma lacuna deixada por Luiz Adriano, que não faz mais parte dos planos do Palmeiras. No entanto, a ideia é que o Departamento de Futebol palmeirense trabalhe em silêncio, até para não desvirtuar o foco da equipe para a disputa do Mundial de Clubes, que será disputado no início de fevereiro.
Até o momento, o Verdão anunciou quatro contratações para 2022, o goleiro Marcelo Lomba, os meias Eduard Atuesta e Jaílson, e o atacante Rafael Navarro.
Crédito: FatorfinanceiroatrapalhouvindadeYuriAlbertoaoPalmeiras(Foto:RicardoDuarte/Internacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados