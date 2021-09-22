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Após não conseguir rescisão, Victor Yan volta a treinar no Santos

Jogador foi sondado por clubes europeus e tem multa milionária com o Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 19:45

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 19:45

Crédito: Divulgação
O volante Victor Yan voltou a treinar no Santos depois de não conseguir uma liminar para a rescisão do contrato com o clube. Ele chegou a ficar duas semanas sem comparecer aos treinos, mas voltou ao CT Rei Pelé e treina com a categoria Sub-20.Apesar de não ter conseguido uma liminar para a rescisão automática, o jogador tem audiência marcada para o dia 26 de outubro. Victor Yan assinou contrato com validade até 30 de agosto de 2022 em 2017. É justamente isso que o atleta questiona, a vigência de cinco anos do documento.Com base na Lei Pelé, a Justiça do Trabalho apontou ganho de causa ao Santos, em sede liminar, e reconheceu o vínculo assinado por ambos.Vale lembrar que o atleta pode assinar um pré-acordo com qualquer clube a partir de 28 de fevereiro para sair de graça em setembro do ano que vem. Recentemente, foi sondado por clubes da Espanha, Grécia e Portugal. A multa rescisória dele é de 50 milhões de euros (R$ 306 mi).

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