futebol

Após mudança no comando técnico, Barrandeguy treina com o grupo do Botafogo

Lateral-direito, que então estava afastado e fora dos planos com Marcelo Chamusca, participou das atividades com todo o elenco...
Publicado em 14 de Julho de 2021 às 21:18

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Uma rosto conhecido tem sido novidade nos treinos do Botafogo. Após a saída de Marcelo Chamusca como treinador, Federico Barrandeguy, que estava fora dos planos do técnico para a temporada 2021, voltou a treinar com o grupo do Alvinegro e participou das atividades no campo anexo do Estádio Nilton Santos nos últimos dias.
+ Botafogo oferece o que Lisca pede, mas treinador recusa proposta
Vale ressaltar que isto não quer dizer que o uruguaio foi reintegrado - o que não aconteceu. O lateral-direito apenas voltou à rotina de treinos normalmente durante esta semana e pode ser reavaliado para um possível retorno ao elenco principal do Alvinegro.
Barrandeguy, contratado no ano passado, sequer foi relacionado para nenhuma partida do Botafogo na temporada 2021. O lateral-direito não estava nos planos de Chamusca, treinava em separado e ficava fora da rotina de jogos.Ele, inclusive, esteve presente na atividade desta quarta-feira, comandada por Lúcio Flávio, auxiliar permanente do Botafogo, e Ricardo Resende, técnico do time sub-20. A dupla deve comandar o Alvinegro diante do Brusque, no próximo sábado, pela Série B do Brasileirão.
Atualmente, o Botafogo conta com Jonathan e Daniel Borges como opções para a lateral-direita. Warley, atacante de origem, atuou com frequência na posição sob o comando de Marcelo Chamusca.

