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Após meses de negociação, atacante é oficializado como 'garoto do Ninho'

Volta Redonda confirmou a transferência de Andrey, de 17 anos, para a base do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 13:51

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 13:51

Crédito: André Moreira
Depois de meses de negociação, o jovem Andrey é, oficialmente, jogador das divisões de base do Flamengo. O Volta Redonda, clube pelo qual o atacante foi integrado ao elenco profissional nesta temporada, informou o acerto pela transferência do jogador nesta quarta. O Voltaço mantém 50% dos direitos econômicos do atleta. Já o Flamengo tem a prioridade de compra de mais 20%.
Aos 17 anos, Andrey já fazia parte do grupo principal do Voltaço após destacar-se na Copa SP de Futebol Júnior, antes da pandemia do novo coronavírus. O jogador, contudo, chega para integrar as categorias de base do Rubro-Negro.Ainda em maio, o Flamengo tinha tudo acertado com o jovem Andrey. As tratativas com o Volta Redonda, contudo, se estenderam em meio à pandemia, como explicou o vice-presidente Flávio Horta ao site do Esquadrão de Aço.
- O atleta recebeu a proposta do Flamengo e óbvio que isso mexe com a cabeça de qualquer menino e da família. Não adianta achar que vamos convencê-lo a recusar e ficar aqui ou até impedi-lo de ir, mas, logicamente, cuidamos para resguardar o Voltaço. Por isso, a negociação acabou demorando um pouco, porque insistimos em uma situação que, depois de muita conversa, conseguimos ser atendidos. É mais um atleta que conseguimos colocar em uma vitrine nacional, mantendo um percentual em uma futura venda, o que, sem dúvidas, será muito importante para o futuro do Volta Redonda - afirmou.TÉCNICO DESTACA: 'QUALIDADE QUE TODO CLUBE BUSCA'
O LANCE! ouviu o técnico Neto Colluci, que trabalhou com Andrey no Sub-20 e, posteriormente, no time principal do Volta Redonda quando tornou-se auxiliar técnico e o jogador foi integrado após a disputa da Copa SP de Futebol Júnior.
Neto afirmou que o centroavante tem a "qualidade que todo clube busca". Confira a entrevista completa sobre o novo garoto do Ninho clicando aqui.
- Andrey é um centroavante, tem um faro de gol impressionante, muita qualidade técnica, mas ainda é muito jovem. Ano passado, contra o Flamengo, o utilizei na OPG, fez boas participações, apesar de só ter 16 anos. Esse desempenho dele me fez levá-lo para a Copa São Paulo (de 2020), o colocar em algumas situações de jogo. Sempre sem queimar etapas. É um jogador com uma qualidade que todo mundo procura: sabe fazer gol - avaliou Neto Colucci.

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